На Таганае протестируют кемпинг для туристов «Зигальги»

В национальном парке «Таганай» (Челябинская область) протестируют кемпинг для туристов «Зигальги» - новые домики на колесах временно разместили в Центральной усадьбе.

Как сообщает сегодня, девятого июня, телеграм-канал «Таганай ньюс», внутри каждого дома есть четыре спальных места, душ и даже небольшой кухонный уголок.

Кемпинг обустроен неподалёку от гостевых домов и родника, возле самой кромки леса, так что живущие там будут чувствовать себя практически как в лесном приюте.

Информация о бронировании мест в ближайшее время появится на сайте и в аккаунтах «Таганая».

После того, как тестирование завершится, дома на колёсах отправятся к месту своей постоянной прописки – в национальный парк «Зигальга», что в Катав-Ивановском районе.