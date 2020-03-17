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На трассах Челябинской области с 15 апреля ограничат движение большегрузов

Общество
Сегодня, 16:41
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области с 15 апреля будет ограничено движение по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения, являющимся собственностью региона.

Как сообщили в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, при установлении положительных температур вследствие таяния снега земляное полотно перенасыщается влагой и теряет свои прочностные свойства. В целях сохранности дорожного покрытия и вводится ограничение движения.

«Ограничение касается механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн», - уточнили в министерстве. - Если нагрузка на ось превышает норму, то для поездок необходимо получить разрешение в миндортрансе.

Ограничение будет действовать до полного просыхания земляного полотна, но не более чем 30 суток. Запрет не будет распространяться на два участка региональных автодорог: обход Челябинска (протяженность 118,9 километра) и Вахрушево (Копейска) - Долгодеревенское (протяженностью 31,4 километра).

В соответствии с приказом регионального миндортранса ограничение коснется механических транспортных средств и транспортных средств с нагрузкой на ось более шести тонн. Если нагрузка на ось превышает норму, движение транспортных средств должно осуществляться на основании разрешений, выдаваемых миндортрансом.

Действие приказа не распространяется: на транспортные средства, используемые для содержания, ремонта, капитального ремонта, реконструкции и строительства областных и местных дорог; на пассажирские перевозки автобусами, в том числе и международные; на перевозки продуктов питания, животных, кормов для скота, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов (в том числе смазочных масел) и специальных жидкостей, жидкого азота для сельскохозяйственных организаций, сжиженного газа для населения, топочного мазута, печного топлива, угля, семенного фонда, удобрений, гербицидов, почты и почтовых грузов; на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и/или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий. Под действие приказа также не попадают транспортные средства федеральных органов исполнительной власти и федеральных государственных органов, в которых законодательством РФ предусмотрена военная служба.

Автор: 
Олеся Денисова
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Теги
ограничения для большегрузного транспорта
Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области
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