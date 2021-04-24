На трассе Челябинск-Троицк введут ограничение движения

На автомобильной дороге А-310 Челябинск-Троицк-граница с республикой Казахстан с 26 апреля по 20 сентября 2021 года введут ограничение движения. Это связано с ремонтом дорожного полотна, сообщили в Упрдор “Южный Урал”.

На участке с 134 по 143 километры (возле Троицка) организуют реверсивное движение. Автомобилистов просят заранее планировать маршрут движения в связи с ремонтом, а также использовать приложения “Яндекс.Карты”, “Яндекс.Навигатор”, Google Maps, чтобы знать о ситуации на дороге.

Круглосуточная дежурно-диспетчерская служба ФКУ Упрдор «Южный Урал»: 8 (351) 266-65-63 и многоканальный 8-800-300-38-74 (звонок бесплатный).