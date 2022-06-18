На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте взошла зеленая трава

На участке рекультивированного мазутохранилища в Златоусте (Челябинская область) взошла зеленая трава. Об этом сообщает минэкологии региона.

Результаты рекультивации объекта министерству экологии Челябинской области, главе муниципалитета Максиму Пекарскому, представителю регионального правительства Светлане Мишуковой, а также общественникам и местным жителям продемонстрировали две недели назад.

В минэкологии напомнили, что мазутные капежи остались от бывшего машиностроительного завода имени Ленина и располагались на расстоянии всего десяти метров от многоквартирного дома, что очень беспокоило местных жителей. Толщина замазученных грунтов превышала пять метров. Теперь здесь зеленое поле.

Отметим, мероприятия по ликвидации мазутохранилища в Златоусте проводились в рамках федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология» и были завершены в конце этой весны.