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02.06.2022 00:41
Фото: Минэкологии Челябинской области

Минэкологии: Мазутохранилища в Златоусте больше нет

В Златоусте (Челябинская область) ликвидировано мазутохранилище, близость которого очень беспокоила жителей многоквартирного дома (объект находился всего в десяти метрах от жилого здания).

Результаты работы по ликвидации мазутохранилища, проведенной в рамках проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология», первого июня были продемонстрированы представителям регионального минэкологии.

В министерстве напомнили, что мазутные капежи остались от бывшего машиностроительного завода имени Ленина, толщина замазученных грунтов превышала пять метров.

Как сообщил заместитель министра экологии Челябинской области Сергей Лавров, в отношении мазутохранилища были проведены инженерные изыскания, подготовлена проектно-сметная документация, направлена заявка на получение субсидии для его ликвидации.

«На выделенные в рамках нацпроекта средства совместно с региональным и муниципальным финансированием были выполнены серьезные работы по выемке замазученного грунта и его переработке, а также дальнейшему восстановлению земельного участка, где ранее находились мазутные капежи. Мы видим, что в рамках проекта по рекультивации мазутохранилища работы выполнены в полном объеме. Предположительно через месяц на обезвреженной почве должна вырасти зеленая трава. Главная цель – создание благоприятных условий для жителей близлежащих домов – достигнута», - подчеркнул Лавров.

Ликвидацией мазутохранилища в Златоусте в соответствии с муниципальным контрактом занималось ООО «Экосистема», имеющее лицензию на деятельность по обращению с опасными отходами.

Глава города Максим Пекарский выразил огромную благодарность министерству экологии региона, в течение практически двух лет курировавшему этот вопрос, контролировавшему ход выполнения мероприятий; подрядной организации, без замечаний выполнившей весь необходимый объем работ в установленные сроки; проектному офису правительства Челябинской области, сопровождающему реализацию всех нацпроектов в регионе.

«Проблема с мазутохранилищем в нашем городе известна давно. Очень радует, что в итоге его удалось ликвидировать. В ближайшее время совместно с управляющими компаниями мы рассмотрим предложения жителей по использованию освободившейся площади для установки малых архитектурных форм, организации здесь детского городка или спортивной площадки», - сказал Максим Пекарский.

Как отметила начальник управления проектной деятельности правительства Челябинской области Светлана Мишукова, «завершение работ по ликвидации мазутохранилища в Златоусте – наглядный пример ответственного отношения человека к природе, когда благодаря слаженным действиям власти и подрядной организации все работы были выполнены в срок, установленный государственным контрактом, и строго по графику».

Мазутохранилище
министерство экологии Челябинской области
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30.05.2022 16:19

Сотрудники ГИБДД Златоуста сорвали несанкционированную акцию «Без Посадки Авто Нет»

30.05.2022 16:17

Депутаты утвердят порядок формирования органов власти нового Коркинского муниципалитета

30.05.2022 16:04

Изъятые через суды челябинские недострои оказываются невостребованными у покупателей

30.05.2022 15:42

У детей из Еткульского района начинается лагерное лето

30.05.2022 15:27

У Коелгинской школы появился новый автобус

30.05.2022 15:25

В Челябинске откроется детский автогородок

30.05.2022 15:24

На автодороге М-5 столкнулись два большегруза

30.05.2022 15:09

Силачи из ГРЦ Макеева поборолись за победу в командном первенстве по кроссфиту

30.05.2022 15:08

Росгвардия презентует уникальный инженерный комплекс для обезвреживания взрывоопасных объектов

30.05.2022 14:56

Сергей Гордеев об угрозе транспортного коллапса в Челябинске: Индикатор горит красным

30.05.2022 14:42

Политолог: За решением о независимости УПЦ на Украине стоят США