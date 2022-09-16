На улице Цвиллинга в Челябинске доводят до ума новые остановки

На улице Цвиллинга в Челябинске доделывают новые остановки, которые после были установлены без задних стенок.

«Спинки» павильонов – такие же, как ограждения на посадочных платформах: из прозрачного материала.

Задние стенки уже появились у объектов на площади Революции; с самого утра пятницы, 16-го сентября, ведется монтаж задней стенки павильона на соседней остановке (Тимирязева), в сторону железнодорожного вокзала.

Напомним, в рамках муниципального контракта по ремонту участка Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Торговой в текущем году здесь обустроено 12 посадочных площадок с остановочными павильонами.

Посадочные площадки с павильонами, на которых уже установлены умные табло, появились на следующих участках (везде – в обоих направлениях): площадь Революции, улица Тимирязева, городской сад имени «Пушкина», улица Орджоникидзе, улица Евтеева, стадион «Локомотив».

Ряд остановок на улице Цвиллинга сместился; появилась новая остановка, на Тимирязева, – между площадью Революции и городским садом имени Пушкина.