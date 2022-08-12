В Челябинске остановки стали появляться там, где их никогда не было

В Челябинске по поручению мэра Натальи Котовой ведется системная работа по модернизации, замене и монтажу остановочных павильонов.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в течение текущего сезона около сорока остановок будет установлено там, где раньше их никогда не было. Эта работа проводится по результатам мониторинга и просьбам жителей. Часть закрытых от осадков и солнца серых павильонов уже установили.

В целом по Челябинску появится свыше ста новых объектов для пассажиров.

На сегодняшний день на балансе муниципального учреждения «Геоцентр» находится более 450-ти павильонов - как новых, так и установленных несколько лет назад.

Сотрудники «Геоцентра» ежедневно моют павильоны и избавляют их от граффити. В день получается привести в порядок в среднем два десятка остановок.

«Наша основная головная боль - это вандалы. Например, в этом году были установлены новые павильоны на улице Блюхера, и уже через десять дней на одном из них разбили стекло. Мы подали заявление в полицию, заказали новое стекло, но все это время объект находится в не очень приглядном виде и состоянии. И таких примеров, к сожалению, очень много», - отметил руководитель МБУ «Геоцентр» Александр Степанов.

Новыми трамвайными и автобусными павильонами уже укомплектовали отремонтированный Ленинградский мост. Трамвайные платформы расположены вдоль путей, оснащены закрытыми павильонами, защитным ограждением, удобными подходами, в том числе и для маломобильных граждан, отметили в мэрии.