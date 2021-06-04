На вас не угодишь! Челябинцы раскритиковали теперь и тихую зону будущей набережной Смолино

Челябинцы в ожидании начала преображения набережной озера Смолино, проект благоустройства которой разработали столичные архитекторы из бюро WOWHAUS, обсуждают картинки, которые - чтобы интерес населения к данной теме не ослабевал – авторы концепции выкладывают в группе проекта, приглашая жителей южноуральской столицы к диалогу.

Если москвичи ждут восторженных «ахов» и «охов» от жителей сурового во всех смыслах Челябинска, то, как говорится, не на тех напали.

Изображение будущей тихой зоны с многочисленными деревянными мостками, предназначенной для уединения и отдыха от городской суеты, вдохновило не всех участников беседы, несмотря на заявления разработчиков о том, что «здесь максимально сохранен первоначальный ландшафт, и при этом предусмотрен выход к воде и что наблюдать за природой можно будет и в уютных беседках, которые расположены среди камышей».

«Деревянные мостки, по задумке архитекторов, также будут вести к водному саду, причалу с прокатом лодок и обустроенному месту для рыбной ловли, - написали авторы проекта, не забыв спросить у жителей Челябинска: - А какое времяпрепровождение в тихой зоне предпочли бы вы?»

Вот какие ответы появились под данным постом (ранее критике подвергались и детская игровая зона, и главная достопримечательность будущей набережной, что должна появиться – правда, непонятно когда – в конце улицы Гагарина в Ленинском районе: событийная площадь)

«А зачем красные палатки? Они слишком яркие пятна для уединения с природой. Зачем на природе яркие искусственные акценты?» - спросила Светлана Супереко, на что получила ответ от защитника проекта Олега Магазова: «Есть в тему вашего комментария очень хороший и очень нецензурный анекдот про Вовочку и ремонт класса. Не нравятся красные? Давайте ... синие/зелёные/камуфляжные. Вам что не предложи, всё не так».

А вот что считает еще один участник обсуждения Евгений Кузнецов: «Мостки вообще умственно отсталый придумал! При наплыве народа в выходные дни на них будет не протолкнуться, а ещё и рыбаки будут мешаться. А если учитывать, что у нас пытаются всё время экономить, то их сляпают из какого-нибудь г..вна (пример - забор на новой набережной) и прослужит вся эта красота один год».

Красные домики Евгений Кузнецов назвал «алкашными», мостки посчитал узкими.

«Все камыши через месяц превратятся в филиал мусорной свалки! Я смотрел проекты: это ужас - создать зону отдыха и купания напротив очистных сооружений - вонь обеспечена. Прогулочную зону и ведосипедные дорожки оставили по существующему тротуару вдоль автодороги - просто мрак! В палатках вся алкашня района тусоваться будет! Лучше бы отсыпку сделали, чтобы выровнять прибрежную линию и отодвинуть зону отдыха от дороги, создав, как минимум, два уровня деревьев и кустарников для снижения уровня шума!» - никак не успокаивался челябинец.

«Вот все хорошо и красиво. Но там же комаров туча. А лягушки поют, так что пошептаться не придется», - прокомментировала Ксения Юркина.

Участник обсуждения по имени Tom Chinich назвал проект преображения набережной Смолино воздухом: «Жизнь научила людей сомневаться в том, что у власти слова не расходятся с делом. Здесь ничего нет, кроме воздуха. Этот проект - воздух. Правда, за эти картинки выложили десять миллионов рублей - москвичам. Своих же нет. А москвичи в болото вбили сваи на картинке и обсудили с сотней из почти двухсот тысяч проживающих в Ленинском районе. Хорошо, хоть сам завод ЧТПЗ на контроле держит и картинки красивые, и обещания... ЧТО ДАЛЬШЕ?».

Олег Магазов, единственный защитник концепции, напомнил критикам, что она разрабатывалась с учетом мнений горожан – это был первый для Челябинска опыт соучаствующего проектирования общественного пространства. Также он отметил, отвечая на выпад Евгения Кузнецова относительно очистных, что «очистных там нет, а есть насосная и ливневка», и порадовался, что с мостков можно и «спиннинг покидать, и окушков половить».

Завершилось обсуждение вопросом, заданным Артёмом Русым и оставленным без ответа: «Так когда это с картинок на берег переходить начнет?».