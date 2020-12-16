В Челябинске состоялась финальная презентация проекта благоустройства набережной Смолино

В Челябинске сегодня, 16-го декабря, состоялась финальная презентация концепции благоустройства набережной Смолино в Ленинском районе (в конце улицы Гагарина).

Напомним, над созданием проекта трудились сотрудники ведущего российского архитектурного бюро WOWHAUS, эксперты и сотни неравнодушных к будущему родного города челябинцев – недаром проектирование называется соучаствующим.

Финансирование проекта взяла на себя Группа ЧТПЗ (проект запущен по инициативе акционеров предприятия Андрея Комарова и Александра Федорова). Набережную как объект благоустройства предприятие выбрало не случайно, ведь в Ленинском районе располагается и сам трубопрокатный завод, и его социальные объекты – дворец культуры, спорткомплекс «Восход», большое количество подшефных образовательных учреждений. А самое главное – в Ленинском районе проживают многие сотрудники завода, которые смогут приятно проводить досуг на преображенном берегу любимого водоема.

Открывая долгожданное мероприятие (презентация состоялось в ДК ЧТПЗ), глава южноуральской столицы Наталья Котова назвала это событие значимым не только для жителей Ленинского района, но и для всего Челябинска.

«Это серьезный шаг в благоустройстве еще одного общественного пространства нашего города. Архитекторы, эксперты, неравнодушные горожане работали над созданием концепции в течение нескольких месяцев. Благодарю бюро WOWHAUS за креативный подход, Челябинский трубопрокатный завод – за финансовую поддержку. Спасибо нашему губернатору Алексею Леонидовичу Текслеру, который поддерживает этот проект, всем инвесторам и каждому, кто принял участие в работе над концепцией. Я уверена, что совместными усилиями у нас все получится. В добрый путь», - сказала Наталья Котова.

Напомним, проект был реализован за шесть сессий. Каким он получился, рассказал основатель бюро WOWHAUS Олег Шапиро. Он напомнил, что благоустроить предстоит пространство площадью 13 гектаров, длиной один километр.

«Смолино – прекрасное, очень старое озеро. Когда-то было соленым, лечебным. В 1948-м году ЧТПЗ открыл здесь водную станцию. Тогда здесь появились первый бассейн, ресторан, всем известная башенка, которую очень многие помнят и сегодня. Счастливыми люди были два десятилетия. В конце 60-х водоем стал охранной природной зоной. К 2000-му году, когда город развился, «благодаря» всем сточным водам Челябинска Смолино уже не было уникальным – озеро перестало быть соленым. Сейчас это прекрасное озеро находится в сложном экологическом состоянии, но при этом оно с огромным потенциалом и большими традициями. До сих пор здесь есть утки (птиц тут бесконечное количество), насекомые, что тоже важно, придонные растения, даже краснокнижные. Устойчивость природы бесконечна, как бы мы урбанистическим способом над ней не измывались, она все равно сохраняется. Наша задача – помочь этому делу», - отметил Олег Шапиро.

По его словам, ливневые канализации – это одна из основных задач предстоящей реконструкции. Качественная очистка ливневых стоков будет способствовать регенерации, восстановлению когда-то уникального водоема.

«Наша работа над проектом состояла из трех пунктов. Это социологическое исследование, градостроительный анализ, соучаствующее проектирование, без которого было не обойтись – никто не знает территорию лучше самих людей. Наши сотрудники провели 458 глубинных интервью. Состоялось шесть сессий – модераторы, несмотря на пандемию, сумели собрать немало людей и выяснить, каковы их основные ожидания. Был проделан огромный объем работы. В результате мы получили сто уникальных предложений по благоустройству, которые частично реализованы в нашем проекте», - сказал Олег Шапиро.

Он сообщил, что проектом предусмотрено обустройство большого числа нерегулируемых пешеходных переходов, которые приведут отдыхающих к набережной, – благодаря этому повысится транспортная доступность и проницаемость территории. Еще одна задача проектировщиков – восполнить недостаток сервисов и инфраструктуры.

Среди минусов будущего общественного пространства, названных основателем архитектурного бюро, - загрязненные воды озера Смолино, отсутствие на части береговой полосы доступа к воде, наличие заброшенных объектов и несанкционированной парковки на этой особо охраняемой природной территории, недостаточная связанность с городом, отсутствие инфраструктуры.

«Среди достоинств, которые смело можно развивать, - прекрасная панорама; сложившаяся экосистема, которая, конечно, требует поддержания, но это в наших силах; серьезные рекреационные возможности, которые также есть у этого исторически сложившегося места. Озеро по своей величине, красоте уникально. И мы думаем, что отчасти набережная станет точкой притяжения для всего Челябинска, хотя, прежде всего, она будет местом отдыха жителей Ленинского района», - отметил Олег Шапиро.

Он рассказал, что большинство респондентов, как показал опрос, воспринимают набережную как городской парк у воды и хотят видеть здесь следующее: зону для спокойных прогулок на природе (лидер опроса), инфраструктуру для занятий спортом, точки общепита и пляжный отдых, игровые зоны для детей, площадки для проведения мероприятий и фестивалей. Это самые популярные ответы.

«Сложно выделить целевую аудиторию будущей общегородской территории. В Ленинском районе живет 192 тысячи человек, двадцать тысяч из них – в 15-минутной доступности (в числе этих двадцати тысяч – четыре тысячи детей в возрасте до 18-ти лет и три тысячи пенсионеров). Понятно, что важно организовать семейный отдых (при том, что семьи представлены разными возрастными группами). Главное – нужно понимание того, что люди будут делать на набережной, зачем, для чего они будут приходить туда и почему – возвращаться снова и снова», - подчеркнул Олег Шапиро.

Общими усилиями было определено функциональное наполнение набережной. Так, по мнению создателей проекта, здесь обязательно должны появиться событийная площадь, выходы к воде, всесезонные павильоны, смотровая площадка, детские и спортивные зоны, скейтпарк.