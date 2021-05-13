Авторы проекта по преображению набережной Смолино предлагают челябинцам готовить велосипеды

Авторы проекта по преображению набережной Смолино в Челябинске, которая будет создана в конце улицы Гагарина в Ленинском районе, еще не объявили сроков начала благоустройства, однако уже предлагают горожанам готовить велосипеды.

Сегодня, 13-го мая, в сообществе проекта команды ведущего российского архитектурного бюро WOWHAUS в ВКонтакте был опубликован опрос с целью узнать, какой процент горожан катается на велосипедах.

Авторы проекта будущего благоустройства заявили, что «больше велосипедистам не придется маневрировать между автомобилями и пешеходами» - разработчики предусмотрели отдельную инфраструктуру для любителей двухколесного транспорта.

«Современная велодорожка пройдет вдоль оживленной улицы Новороссийской и продолжится на территории обновленной набережной. Двигаясь по благоустроенному маршруту, велосипедисты смогут любоваться живописными природными пейзажами. А если у вас нет велосипеда, вы сможете взять его в прокат прямо на территории набережной», - порадовали челябинцев создатели проекта преображения набережной.

Если все будет так, как обещают столичные специалисты, жители южноуральской столицы могут лишь порадоваться открывающимся перспективам - будущее общественное пространство на берегу Смолино станет лучшим примером благоустройства с точки зрения создания велоинфраструктуры, чем уже имеющаяся набережная на Новороссийской, где велосипедная дорожка упирается в бетонное ограждение (а рядом с ним – ступеньки).

«Известна ли дата начала работ по благоустройству?» - интересуются у проектировщиков горожане. Пока вопрос остается открытым.

Ранее разработчики представили на суд челябинцев идею детской площадки под открытым небом, которую планируют обустроить на новой набережной.

«Горки, качели, батуты, канатные дорожки - каждый ребенок хотел бы провести время на такой современной детской площадке. Архитектурное бюро WOWHAUS в рамках проекта по преображению набережной Смолино разработало целый комплекс для детей. Игровая зона будет разделена на три части для разных возрастных групп: до трех лет, до семи лет и до 12-ти лет. Кроме этого, на территории предусмотрено строительство двухэтажного досугового центра, который можно использовать в качестве площадки для проведения детских мастер-классов. Чего-то не хватает, вам не кажется? Один из наших подписчиков предлагает дополнить игровую зону тоннелями-«ползалками», которые будут выполнены из продукции Челябинского трубопрокатного завода», - рассказали проектировщики.

Идея понравилась не всем.

«Везде не хватает зелени и деревьев, в тени которой в жару прохладно. И земли с травой, которая удерживает влагу и уменьшает температуру у земли. Сколько времени можно провести на открытом солнце без тени и на земле с искусственным покрытием? А в плохую погоду и дождь тут никого не будет»; «А все конструкции будут из металла? То есть будут нагреваться? Материалы должны быть экологичные для детей. Это должно быть дерево! А вообще у меня ребенок! И я как мать вижу, что предложенный вариант - полная ерунда. От солнца спрятаться негде, всю зелень и камыши убрали. Сама конструкция очень странная» - не все челябинцы в восторге от предложенной идеи детской площадки.

Нашлись у проекта и защитники, которые поругали критиков: «Как для вас ни старайся, всегда чем-то недовольны».

Напомним, ранее проектировщики в своем сообществе также презентовали главный объект набережной – событийную площадь (эту идею некоторые жители также подвергли критике).