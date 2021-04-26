На ЮУЖД подвели итоги конкурса «Агент безопасности»

На Южно-Уральской железной дороге подвели итоги творческого конкурса «Агент безопасности», посвященного безопасному поведению на железной дороге.

Как сообщает пресс-служба ЮУЖД, в конкурсе приняли участие более 300 воспитанников детских садов, государственных и муниципальных школ-интернатов, детских домов, а также учащихся образовательных учреждений, территориально находящихся на полигоне деятельности ЮУЖД.

Конкурс в социальной сети «Instagram» был нацелен на привлечение внимания к проблеме детского травматизма, профилактики транспортных происшествий с причинением вреда жизни и здоровью несовершеннолетних, а также формированию модели безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. В своих творческих работах ребята разных возрастов вспомнили и закрепили правила безопасного поведения на объектах железной дороги.

Дипломами и ценными призами в виде корпоративной брендированной продукции ОАО «РЖД» наградят 20 победителей конкурса в номинациях «Агитационный плакат», «Презентация», «Лучшее стихотворение», «Лучшее видео», «Лучшая поделка». Более 100 участников получат памятные сувениры за яркость представленных работ. Также среди участников с помощью генератора случайных чисел разыграны 50 тематических сувениров.

Результаты конкурса опубликованы в аккаунте Южно-Уральской железной дороги «ЖД FM» в социальной сети Instagram.