13.07.2023
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений правил пересечения железнодорожных переездов водителями
13.07.2023
УАЗики, медикаменты, одежду и сладости: челябинская епархия отправила гуманитарную помощь в зону спецоперации
13.07.2023
Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
13.07.2023
На озере Тургояк третий день ищут пропавшую жительницу Миасса
13.07.2023
Под Южноуральском задержали поджигателя леса
13.07.2023
Новые варианты семейного досуга предлагает Музей искусств
На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений правил пересечения железнодорожных переездов водителями
04.07.2023
Назначен дополнительный поезд из Челябинска в Анапу
01.07.2023
С первого июля запущен «Бакальский экспресс»
30.06.2023
ЮУЖД обеспокоена увеличением количества случаев травмирования граждан в Челябинской области
29.06.2023
На ЮУЖД торжественно открыли трудовой семестр студотрядов
Бастрыкин снова провел прием челябинцев по вопросу нарушения их жилищных прав
13.07.2023
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
12.07.2023
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023