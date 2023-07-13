На ЮУЖД зафиксировано 75 нарушений правил пересечения железнодорожных переездов водителями

За январь-июнь 2023 года на полигоне Южно-Уральской железной дороги дежурными по переездам зарегистрировано 75 нарушений водителями правил дорожного движения. Информация по выявленным случаям направлена в ГИБДД.

За указанный период на ЮУЖД произошло одно дорожно-транспортное происшествие - в республике Башкортостан на перегоне Учалы – Шартымка. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожные пути перед приближающимся одиночным локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось.

Южно-Уральская железная дорога призывает водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов и напоминает, что железнодорожный транспорт имеет преимущество перед остальными участниками движения. Запрещается въезжать на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора и сигнале дежурного. Нельзя проезжать, если в пределах видимости приближается поезд или если образовался затор, который вынудит водителя остановиться на переезде.