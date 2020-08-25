Начало учебного года в вузах: ЮУрГУ отвечает на главные вопросы

Новый учебный год в Южно-Уральском государственном университете начнется 1 сентября и будет проходить в обычном режиме.

Рассматривается ли комбинированный вариант обучения – дистанционно и очно? Какие меры профилактики предусмотрены для преподавателей, сотрудников и студентов? Как будет организовано обучение для иностранных студентов с 1 сентября? На эти и другие вопросы ответит проректор по учебной работе ЮУрГУ Андрей Радионов.

- Принято ли решение о начале обучения в очной форме с 1 сентября? Если да, будет ли разделение потоков студентов и как оно будет организовано, рассматривается ли комбинированный вариант – онлайн и очно?

- Южно-Уральский государственный университет с 1 сентября начинает учебный год в очном формате, учитывая меры и ограничения, принимаемые в регионе в связи с эпидемиологической ситуацией.

Большинство дисциплин будут проводиться очно, в аудиториях университета. Но некоторые предметы, которые читаются в поточном формате и проводятся в аудиториях с вместимостью более 100 человек, по возможности будут переведены в онлайн. При этом всем группам будет выделен один день в неделю на дистанционные занятия. Таким образом ежедневная посещаемость вуза снизится примерно на 20%.

Если дисциплины целесообразнее читать очно и в потоках по 100-200 человек, то студентов разделят на группы до 100 человек и во время занятий они будут рассредоточены по аудитории с учетом соблюдения необходимой дистанции.

- Магистранты тоже будут учиться очно?

- Что касается магистратуры, то внедрение новых технологий показало их полезность для студентов. Ребята, как правило, одновременно и учатся, и работают. И даже если занятия проходят в вечернее время, им не всегда бывает удобно добираться в университет, чтобы послушать лекцию и поздно вечером вернуться домой. Поэтому для магистрантов будут проводиться занятия как очно, так и транслироваться через систему «Электронный ЮУрГУ» в интернете.

- Сколько иностранных студентов в ЮУрГУ? Из каких они стран?

- На сегодняшний день в ЮУрГУ числится более 2000 студентов из 56 стран. Среди них - студенты из ближнего зарубежья, Китая, африканских и арабских стран, чуть меньше - из Европы и Америки.

- Как будет организовано обучение для иностранных студентов с 1 сентября: в очной или заочной форме?

- Русскоговорящие иностранные студенты, оставшиеся в Челябинске, также приступят к обучению 1 сентября в обычном формате вместе с остальными учащимися. Те иностранные студенты, которые остались в Челябинске и обучаются в вузе на англоязычных программах, как и раньше, по желанию будут посещать занятия очно или получать знания дистанционно.

Студенты, которые уехали за пределы России к себе на родину и пока не могут вернуться в Челябинск на учебу, будут учиться онлайн. Для них будут проходить трансляции лекций в интернете через платформу вуза - «Электронный ЮУрГУ». Тот опыт, который университет получил с апреля по июнь, реализуя образовательный процесс дистанционно, будет активно использоваться для них в этом учебном году.

Иностранные студенты, которые вернутся на учебу в ЮУрГУ после открытия границы, по постановлению Роспотребнадзора будут проходить 14-дневную изоляцию. Для этого в настоящий момент при ЮУрГУ функционирует обсерватор на 128 мест, который оснащен интернетом, что позволит иностранным студентам начать учебный год дистанционно. На 10-12 день у ребят будет взят тест на коронавирус, и если он будет отрицательный, то по истечению 14-дневной изоляции студенты займут свои места в общежитиях и вернутся в свои учебные группы.

Мы предусмотрели ситуацию, что студентов может оказаться больше, чем 128 человек. На этот случай ЮУрГУ готовит второй обсерватор на 288 мест, который начнет функционировать в сентябре.

- Какие меры профилактики предусмотрены для преподавателей и студентов?

- В ЮУрГУ в полной мере будут реализованы профилактические и противоэпидемиологические мероприятия в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Минобрнауки. В холлах всех входов в университет будут расположены тепловизоры, измеряющие температуру сотрудникам и студентам. Никто с повышенной температурой и симптомами вирусных заболеваний в университет допускаться не будет. В вузе в обязательном порядке будет действовать масочный режим.

Кроме того, будут осуществляться такие превентивные меры, как соблюдение дистанции, регулярное проветривание и обработка помещений, термометрия, ведение журналов регистрации состояния здоровья и контактов работников, а также проводиться профилактические беседы.