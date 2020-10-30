Надвигается катастрофа: в России стало нечем лечить онкобольных пациентов

Благотворительные фонды России, включая челябинский – «Искорка Фонд», заявили об отсутствии жизненно важных лекарств для онкопациентов: жизни тысяч людей по всей стране оказалась под угрозой.

Как рассказала представитель благотворительного движения помощи онкобольным детям «Искорка» Вера Касаткина, речь идет о дефиците 26-ти наименований противоопухолевых препаратов.

По ее словам, ситуация уже ударила по подопечным фонда – детям Челябинской области, страдающим онкологическими заболеваниями.

«Благотворительное движение, как и раньше, готово помогать семьям с онкобольными детьми и участвовать в оплате лекарств, если они не входят в список бесплатных. Но взять их в России сейчас просто негде», - отметила Вера Касаткина.

О катастрофической ситуации с лекарствами для лечения онкологических больных, включая детей, фонды помощи людям с онкологией сообщили в официальном обращении на имя руководства страны.

В числе адресатов – президент РФ Владимир Путин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Владимир Володин, председатель правительства РФ Михаил Мишустин, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, руководитель ФАС Игорь Артемьев, сопредседатель ОНФ Леонид Рошаль, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

В письме говорится, что, по результатам опроса представителей лечебных учреждений 80-ти процентов регионов страны, проведенного ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр гематологии», в России наблюдается критическая нехватка 26 незаменимых противоопухолевых препаратов, среди которых - винкристин, этопозид, даунорубицин, митоксантрон, идарубицин, метотрексат, цитарабин, карбоплатин.

Как отметил главный внештатный специалист минздрава России, детский онколог-гематолог Александр Румянцев, из аптек исчезли не дорогостоящие инновационные препараты, а недорогие лекарства, которые уже десятки лет составляют основу лечения онкобольных. При этом речь идет об излечимых болезнях, особенно в случае с детьми – но без этих препаратов выздоровление невозможно.

Авторы письма отмечают, что в последние недели в разных регионах Российской Федерации значительно выросло число обращений от родителей, чьи дети не могут начать или продолжить терапию из-за отсутствия лекарств, производство которых в России в текущем году резко сократилось.

В случае с этопозидом анализ Единой информационной системы в сфере госзакупок показал, что в текущем году более 75-ти процентов заявок на закупку этого препарата остались неотработанными, то есть на запросы больниц не нашлось поставщиков.

По мнению авторов коллективного обращения, нет никакой уверенности, что до конца 2020-го года катастрофический дефицит препарата будет покрыт.

В сентябре-октябре текущего года Росздравнадзор уведомил о том, что компания «Верофарм», один из ключевых российских поставщиков онкологических препаратов, отозвала из обращения (в частности, в связи с обнаружением примесей) более ста серийных партий важнейших противоопухолевых лекарств.

«Если срочные действия не будут предприняты, возникшая нехватка лекарств уже в самое ближайшее время приведет к гибели тысяч людей и отбросит российскую онкологию на десятилетия назад», - бьют тревогу российские фонды помощи онкобольным пациентам.

К слову, медицинское сообщество еще раньше предупреждало о серьезных проблемах с лекарствами. Еще в начале 2020-го года детские онкологи из 71-го региона РФ отмечали, что снижение качества доступных лекарств привело к снижению процента выживаемости. В частности, за последние годы частота рецидивов при остром лимфобластном лейкозе (самое распространенное онкозаболевание у детей) возросла с четырех до 15-ти процентов: в год в России умирает около ста детей, которых можно было бы спасти.

В феврале этого года 142 российских детских онколога направили открытое письмо в министерство здравоохранения Российской Федерации с просьбой наладить закупку качественных препаратов для детей. На совещании с участием Михаила Мишустина 14-го февраля были даны поручения по усовершенствованию онкологической помощь в стране.

Однако в настоящее время ситуация усугубилась: сегодня речь идет уже не просто о низком качестве лекарств, а о полном отсутствии целого ряда жизненно необходимых пациентам с онкологией препаратов.

С полным текстом письма к руководству страны можно прочитать здесь.