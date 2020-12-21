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Наградили челябинцев, который помогали ликвидировать последствия взрыва ковидной станции

В Челябинске наградили горожан, которые оказывали помощь при ликвидации последствий взрыва кислородной станции в ГКБ №2. Всего администрацией отмечено 136 горожан. Среди них сотрудники полиции, МЧС, медики, спасатели, студенты-волонтеры, работники ЖКХ, предприятий торговли и общепита, народные дружины.

Сегодня, 21 декабря, в администрацию Челябинска пригласили часть активных участников ликвидации последствий взрыва кислородной станции.

Почетной грамотой дминистрации Челябинска награжден начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Челябинской области Михаил Теплых.

Благодарностями администрации был отмечены отличившиеся студенты-волонтеры. Это командир студотряда «Гранит» Данил Дмитриев, начальник отдела по внеучебной и воспитательной работе ЮУрГУ Яков Ермошкин, а также бойцы студотрядов.

«Спасибо вам за то, что вы сразу ринулись на спасение людей, которые находились в больнице. Благодаря вам, нам удалось в считанные минуты эвакуировать людей. При промедлении последствия могли бы быть более печальными», - сказала глава Челябинска Наталья Котова.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы дома, расположенного по улице Ленина, 82 «а». Возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле в центральном аппарате СКР.

Восстановительные работы в ГКБ №2 завершены. 26 ноября туда поступили первые пациенты. На базе медицинского учреждения будут работать терапевтические и кардиологические отделения. Ремонт в пострадавшем доме также завершен.