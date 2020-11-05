В Челябинске жители квартир, наиболее пострадавших от взрыва кислородной станции, получили денежные компенсации

В Челябинске продолжаются восстановительные работы в ГКБ № 2 и ремонт в доме, рядом с которым взорвалась кислородная станция. Жители наиболее пострадавших квартир уже получили денежные компенсации.

Данная информация была озвучена сегодня, пятого ноября, на заседании оперативного штаба в администрации Челябинска. В доме по улице Ленина, 82 «а» полностью выполнено внутриквартирное остекление. Всего заменено 55 оконных блоков.

Сейчас идет ремонт четырех наиболее пострадавших квартир. Их жители уже получили денежные компенсации. Как сообщили в администрации Челябинска, размер выплат в каждом случае определялся индивидуально. Все зависело от степени повреждений.

В больнице также продолжается установка окон и демонтажные работы во внутренних помещениях.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 31 октября, в Челябинске произошел взрыв кислородной станции в поликлинике городской больницы №2. Более 150 больных с «ковидом» были эвакуированы. От взрыва пострадали и жильцы дома, расположенного рядом. Возбуждено уголовное дело. Оно находится на контроле в центральном аппарате СКР.