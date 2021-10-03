Нагрузка на неотложку и скорую в Челябинской области растет, на помощь придут студенты

В Челябинской области растет нагрузка на неотложную и скорую медицинскую помощь. Для решения вопроса привлекают к работе студентов-медиков.

«За последние 14 дней количество вызовов неотложной помощи увеличилось почти на 14 тысяч по всей области», - отметила Ирина Гехт. Только за одни сутки неотложная помощь совершила три тысячи 437 выездов по области, из них 1712 - по Челябинску.

Количество вызовов скорой медицинской помощи не меняется, оставаясь на уровне двух предыдущих недель. В Челябинске скорая помощь выезжала на вызовы 1417 раз.

Челябинцы жалуются, что приходится по несколько часов ждать приезда скорой помощи. «Да, есть отложенные вызовы с учетом роста заболеваемости. Но мы максимально стараемся отрабатывать их в течение ближайшего времени», - пояснила Ирина Гехт. На линии работают практически все бригада – порядка 80 машин.

Первый замглавы региона напомнила, неотложная помощь в Челябинской области работает в круглосуточном режиме. «Это у нас было и в прошлую волну, и сейчас, с момента роста заболеваемости неотложная помощь работает в круглосуточном режиме в регионе. Это тоже снимает напряженность со скорой медицинской помощи, которая выезжает по более сложным ситуациям», - пояснила Ирина Альфредовна.

На сегодня прорабатывается вопрос привлечения в случае необходимости такси или частных перевозчиков для доставки пациентов на КТ-диагностику, что позволит разгрузить скорые.

«Надеюсь, это поможет спокойно пройти пик заболеваемости, который в настоящее время выше, чем в декабре», - подчеркнула Ирина Гехт. В регионе уже несколько дней подряд регистрируются антирекорды по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки. Показатели годовой давности уже превышены в разы.

Студенты-медики также пришли на помощь, чтобы снизить нагрузку на врачей. «У нас сегодня 20 студентов-ординаторов сели как технические сотрудники на прием вызовов», - пояснила первый вице-губернатор. Еще часть ординаторов выйдет в амбулаторно-поликлиническое звено и займутся обзвоном пациентов, находящихся на амбулаторном лечении.