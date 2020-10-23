Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме

Пациенты медицинских организаций Челябинской области остро нуждаются в антиковидной плазме. Донорами могут стать южноуральцы, переболевшие новой коронавирусной инфекцией в легкой или средней степени.

Как поясняют в челябинской областной станции переливания крови, у таких людей выработались антитела - плазма их крови поможет тяжелым пациентам справиться с вирусом. Важный момент: у донора не должно быть противопоказаний и хронических заболеваний.

Жители региона, родные которых находятся в реанимациях в тяжелейшем состоянии, размещают призывы о помощи в социальных сетях, очень просят земляков поделиться плазмой, спасти их близких, находящихся на грани смерти.

Так, вчера, 22-го октября, жительница Еманжелинска написала, что плазма жизненно необходима ее тетушке (у больной четвертая положительная группа крови), состояние которой оценивается как критическое. Племянница умоляет спасти тетю. Плазма – единственный шанс.

Специалисты отмечают, что антиковидная плазма оказывает мощный лечебный эффект наряду с проводимой терапией. При переливании плазмы пациент получает готовые антитела к вирусу, у него формируется пассивный иммунитет.

Для того чтобы помочь тяжело болеющим южноуральцам, желающие стать донорами граждане должны предоставить официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19, результаты обследований по данным выписки из медицинской карты (о состоянии здоровья) врачу трансфузиологу донорского отдела областной станции переливания (станция работает по заявкам медицинских организаций, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом).

Телефон для справок и предварительной записи на донацию: 8 (351) 232-78-88 (понедельник-пятница, с 08.00 до 15.00).

На сегодняшний день донорами антиковидной плазмы на Южном Урале стали около 400 человек.

А ещё Челябинской области очень нужны доноры всех групп крови (а особенно - первой и третьей) и резус-факторов.