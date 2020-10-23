ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Находящиеся в критическом состоянии южноуральцы остро нуждаются в антиковидной плазме

Общество
Сегодня, 14:47
Размер текста
Автор: 
Евгения Александрова

Пациенты медицинских организаций Челябинской области остро нуждаются в антиковидной плазме. Донорами могут стать южноуральцы, переболевшие новой коронавирусной инфекцией в легкой или средней степени.

Как поясняют в челябинской областной станции переливания крови, у таких людей выработались антитела - плазма их крови поможет тяжелым пациентам справиться с вирусом. Важный момент: у донора не должно быть противопоказаний и хронических заболеваний.

Жители региона, родные которых находятся в реанимациях в тяжелейшем состоянии, размещают призывы о помощи в социальных сетях, очень просят земляков поделиться плазмой, спасти их близких, находящихся на грани смерти.

Так, вчера, 22-го октября, жительница Еманжелинска написала, что плазма жизненно необходима ее тетушке (у больной четвертая положительная группа крови), состояние которой оценивается как критическое. Племянница умоляет спасти тетю. Плазма – единственный шанс.

Специалисты отмечают, что антиковидная плазма оказывает мощный лечебный эффект наряду с проводимой терапией. При переливании плазмы пациент получает готовые антитела к вирусу, у него формируется пассивный иммунитет.

Для того чтобы помочь тяжело болеющим южноуральцам, желающие стать донорами граждане должны предоставить официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции COVID-19, результаты обследований по данным выписки из медицинской карты (о состоянии здоровья) врачу трансфузиологу донорского отдела областной станции переливания (станция работает по заявкам медицинских организаций, занимающихся лечением пациентов с коронавирусом).

Телефон для справок и предварительной записи на донацию: 8 (351) 232-78-88 (понедельник-пятница, с 08.00 до 15.00).

На сегодняшний день донорами антиковидной плазмы на Южном Урале стали около 400 человек.

А ещё Челябинской области очень нужны доноры всех групп крови (а особенно - первой и третьей) и резус-факторов.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Евгения Александрова
Отправить новость
Коронавирус
Общество
Сегодня, 11:44
Общее число случаев ковида в Челябинской области превысило 19 тысяч
Общество
Сегодня, 10:26
Гехт: Перебои с поставками лекарств в аптеки прекратятся в течение недели
Общество
Вчера, 17:27
В Челябинске думают над названием улицы, на которой располагается новая инфекционная больница
Общество
Вчера, 16:58
70 студентов будут помогать южноуральским медикам на вызовах
Сегодня, 11:26
Россети обеспечили электроснабжение для социальной новостройки в Пласте
Сегодня, 10:48
Трассу М-5 в Челябинской области засыпало снегом – техника наготове
Сегодня, 10:26
Гехт: Перебои с поставками лекарств в аптеки прекратятся в течение недели
Сегодня, 00:24
В Миассе заработал новый компьютерный томограф, в Златоусте скоро запустят второй КТ
Вчера, 23:47
Михаил Махов: От депутатов комитета по экологии поступили первые предложения по планам работы
Вчера, 21:02
Ирина Гехт потребовала, чтобы скорые перестали часами стоять во дворах с ковидными пациентами
Вчера, 18:07
«Яндекс.Такси» получит все необходимое оборудование для перевозки медиков, работающих с «ковидниками»
Вчера, 17:30
В Челябинске состоялись публичные слушания по изменениям в устав города
Вчера, 17:27
В Челябинске думают над названием улицы, на которой располагается новая инфекционная больница
Вчера, 16:58
70 студентов будут помогать южноуральским медикам на вызовах
Экономика
Вчера, 17:06
Алексей Текслер обсудил межпартийный аспект социально-экономического сотрудничества со странами ШОС
Происшествия
Вчера, 14:22
На прогулки - час: суд отказался смягчить режим домашнего ареста для Владимира Казанцева
Новости
Сегодня, 14:58
Общество
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
Сегодня, 14:26
Общество
В Кизильском районе повысили качество жизни на селе
Сегодня, 13:11
Происшествия
В реке Миасс найдено тело младенца, сброшенное в воду родителями
Сегодня, 12:59
Происшествия
В связи с гибелью младенца в Челябинске прокуратура потребовала проверить работу органов опеки
Сегодня, 12:51
Происшествия
Челябинка взяла кредит на два миллиона рублей и перевела деньги аферистам
Материалы рубрики
Сегодня, 14:58
Общество
Бабушка тайно оплачивала интернет внуку, который посещал сайты 18+
Сегодня, 14:26
Общество
В Кизильском районе повысили качество жизни на селе
Сегодня, 12:08
Общество
На бездействующего главу поселка Бродокалмак общественники пожаловались в прокуратуру
Сегодня, 11:29
Общество
«Ростелеком»: Самый ожидаемый бой с Хабибом правильно смотреть на канале UFC ТВ в Wink
Сегодня, 11:26
Общество
Россети обеспечили электроснабжение для социальной новостройки в Пласте
Теги
коронавирус
Доноры
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика