Наталья Котова хочет, чтобы подрядчики мыли Челябинск с шампунем

Глава Челябинска Наталья Котова поручила подрядчикам, отвечающим за уборку улично-дорожной сети, подготовить предложение, на основании которого муниципалитет выделит дополнительные средства на приобретение шампуня и дезинфицирующих средств.

Свое пожелание градоначальница высказала сегодня, 30-го марта, на аппаратном совещании в челябинской мэрии. Пока Челябинск подрядные организации начали мыть по старинке - водой: шампунь и дезсредства контрактами не предусмотрены.

Руководитель компании "Строймеханизация" Сергей Сихарулидзе доложил, что на челябинские дороги уже вышла одна поливомоечная машина. До конца недели мыть город (после очистки прилотковых зон) будут уже восемь таких машин.

"Мы взяли в аренду базу на набережной, там заправляем технику. Будем эксплуатировать базу для заправки поливомоечных машин вместе со "Стройтехом", договоренность уже есть. Со "Стройтехом" данный вопрос в стадии обсуждения", - рассказал Сергей Сихарулидзе.

Наталья Котова отметила, что грязь и пыль в Челябинске не способствуют улучшению здоровья горожан, и призвала активизировать работу поливомоечной техники.

"Хотим мы или не хотим, а мыть город надо. Опыт прошлых лет не очень удачный - тогда данная техника начинала выходить на дороги только в мае-июне. Это не дело. Если у нас теплый сезон начался раньше, то и мы должны приступать к мытью Челябинска раньше. Сейчас днем плюсовые температуры, поэтому до четырех-шести часов вечера вы спокойно можете мыть город", - обратилась Наталья Котова к подрядчикам.

К слову, "Стройтех" тоже начинает выводить поливомоечную технику на городские улицы.

Как сообщил заместитель главы Челябинска по дорожному хозяйству и транспорту Максим Куляшов, также в работу запущены шесть пылесосов, они убирают город ежедневно.

"Будем наращивать данную технику", - подчеркнул чиновник.

Максим Куляшов рассказал, что ежедневно ручной уборкой в Челябинске занимаются триста рабочих, они убирают придорожные полосы.

"За две недели подрядчики вывезли почти полторы тысячи кубометров мусора. За прошедшую неделю - 1,6 тысячи тонн грязи с прилотковой части", - доложил ответственный за дорожное хозяйство в Челябинске.