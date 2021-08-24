24.08.2021
В Челябинске переименуют две остановки
24.08.2021
Челябинцы чаще всех в России конфликтуют с начальством
24.08.2021
Полицейскими усилены меры безопасности на въездах в Челябинск
24.08.2021
Юные астрономы из Челябинска полюбовались туманностью Андромеды и увидели запуск «Союза»
24.08.2021
Прощание с челябинским журналистом Олегом Ласточкиным состоится 26 августа
24.08.2021
В Челябинске аферисты «развели» 81-летнего пенсионера на три миллиона рублей
Наталья Котова оценила работы по благоустройству в Советском районе Челябинска
23.08.2021
Котова потребовала предоставить список УК, которые не косят траву
23.08.2021
Котова осталась недовольна уборкой мусора в городе
23.08.2021
В Челябинске из-за жары подрядчики не смогли заменить погибшие деревья
19.08.2021
Наталья Котова оценила реконструкцию храма Александра Невского в Челябинске
В Челябинске на участке Комсомольского проспекта появился разделительный газон
23.08.2021
В Челябинске заканчивают формировать современную городскую среду
23.08.2021
Фирменные развороты Текслера в Златоусте
21.08.2021
В Челябинске открылась главная сельскохозяйственная выставка региона «Агро-2021»
19.08.2021
Аномальная жара продержится на Южном Урале до середины следующей недели
19.08.2021