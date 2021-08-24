Наталья Котова оценила работы по благоустройству в Советском районе Челябинска

Глава города Челябинска Наталья Котова сегодня, 24 августа, оценила работы по благоустройству в Советском районе. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Первой точкой объезда Советского района стала школа №58 по улице Свободы, 100а. Здесь работы по реконструкции стадиона отложились на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. Этим летом площадку привели в порядок. В пресс службе мэрии рассказали, что всего на реконструкцию по инициативе депутатов и администрации района было выделено 3,25 миллиона рублей. Но итоговая сумма контракта по результатам торгов составила 2,8 миллиона рублей. Экономию учреждение направит на благоустройство.

Теперь на стадионе есть зона воркаута, поле для мини-футбола, площадки для игровых видов спорта и беговая дорожка. Уложено специальное травмобезопасное покрытие. Стадионом, как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, смогут воспользоваться не только учащиеся школы, но и воспитанники детского сада, являющегося филиалом учреждения, а также жители микрорайона. Работы будут завершены к началу учебного года.

Поделиться

На следующий год в планах районных властей реконструировать стадионы школ №121 и №56.

Также Наталья Котова проконтролировала ход ремонтных работ на дороге в посёлок Новосинеглазово. Здесь в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» было смонтировано наружное освещение по принципу чистого неба, установлено шесть новых остановочных комплекса, к которым организовали пешеходные переходы, проведено благоустройство.

Изначально, как рассказали в пресс-службе мэрии, сумма контракта составляла 19 миллионов рублей, но при проведении работ было решено сохранить зеленые насаждения. Благодаря этому, удалось сэкономить на сносе деревьев. Итоговая сумма составила 15 миллионов рублей.

Также в этом году в Советском районе силами Комитета дорожного хозяйства были проведены ремонты проведены ремонты дорог по улицам Профинтерна, Карпинского, Салтыкова, Рылеева в посёлке Урицкого, сейчас ремонтируется улица Лесная в Новосинеглазово.

Помимо этого, работы по благоустройству были проведены в поселке Локомотивный. Здесь в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обустроили сквер на улице Карабанова. Общая стоимость работ составила 16 миллионов рублей.