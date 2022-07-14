14.07.2022
Наталья Котова открывает тренировочную квартиру для молодежи с ментальными нарушениями
14.07.2022
Сергей Миронов: Поддержка ветеранов - принципиальная задача!
14.07.2022
Юную жительницу Еманжелинска будут судить за осквернение памятника жертвам политических репрессий
14.07.2022
Анонсы событий и мероприятий на 15 июля
14.07.2022
Библиотека имени Пушкина приглашает челябинцев отметить единый День фольклора
14.07.2022
Набор канцелярии к 1 сентября обойдется родителям южноуральских школьников в 1871 рубль
Наталья Котова открывает тренировочную квартиру для молодежи с ментальными нарушениями
Сотрудники ФСБ защищают южноуральцев от тайных «наблюдателей»
12.07.2022
Бургер – на завтрак, мороженое с клубникой – на полдник: чем сегодня удивляет детей один из популярных лагерей Челябинска
11.07.2022
Челябинцев приглашают на слушания по «зеленому поясу» мегаполиса
08.07.2022
На областном Сабантуе представят уникальный Коран начала 19 века
07.07.2022
На помощь маленьким пациентам ЧОДКБ пришли врачи федеральных медцентров
07.07.2022