Наталья Котова открывает тренировочную квартиру для молодежи с ментальными нарушениями

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 14 июля, открывает вторую тренировочную квартиру для молодых людей с ментальными нарушениями.

«Ребятам с особенностями не всегда легко даётся решение бытовых вопросов. Здесь они учатся убираться в квартире, мыть посуду, готовить еду, пользоваться стиральной машиной и утюгом», - пишет мэр в своем телеграм-канале.

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Наталья Котова напомнила, что в прошлом году городские власти открыли первую подобную квартиру, и она оказалось очень востребованной.

«В новом отделении будут жить и обучаться 16 человек в год», - сказала градоначальница.