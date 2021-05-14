Наталья Котова положительно оценила ход комплексного благоустройства Комсомольского проспекта

В Челябинске полным ходом идут работы по комплексному благоустройству Комсомольского проспекта. Одномоментно ведется демонтаж нестационарных объектов, дорожный ремонт и обустройство пешеходной зоны.

В четверг, 13 мая, одну из главных магистралей мегаполиса посетила глава города Наталья Котова, чтобы оценить темпы и качество работ.

Как отмечают в пресс-службе администрации Челябинска, по федеральной программе «Формирование современной городской среды» ведется благоустройство пешеходной зоны проспекта на участке от улицы Красного Урала до Молодогвардейцев. Широкие тротуары, вымощенные плиткой без фаски, обрамляют деревья, новые газоны и цветники. Работы еще ведутся, но темпы хорошие, а значит нет сомнений, что их завершат в срок - до 15-го июля.

«Благоустройство бульвара по четной стороне Комсомольского проспекта идет одновременно с дорожным ремонтом, мы специально синхронизировали эти работы, чтобы получить полностью готовый, добротный участок проспекта. Начали реконструкцию пешеходной зоны в этом году и будем продолжать в следующем», - подчеркнула Наталья Котова.

В рамках капитального ремонта впервые полностью пересмотрена концепция проспекта (проводится не просто замена покрытия). На всей протяженности и в обе стороны появятся велодорожка и полосы для общественного транспорта. Для этого были убраны некоторые парковочные карманы, оставшиеся - «канализировали» (для обеспечения беспрепятственного и безопасного выезда автомобилей на дорогу). От проезжей части парковки будут отделять газоны с деревьями. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

«Для того, чтобы не потерять саму идею велодорожек, сейчас мы рассматриваем возможность установки светофоров со встроенными камерами, которые будут следить за безопасностью на этих полосах, размещенных непосредственно на проезжей части. Ширина велодорожек составит 0,75 метра. Кроме того, от движения автомобилей их будет «отделять» выделенная полоса для общественного транспорта. Также мы обсуждаем идею установки сигнальных столбиков, чтобы, так сказать, перестраховаться. Для нас это пока уникальный и абсолютно новый опыт», - рассказал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринат Кучитаров.

На проезжей части будут организованы островки безопасности на пешеходных переходах, выполнено занижение бордюрного камня, а на двух участках, где нет подземных коммуникаций, обустроят разделительный газон с деревьями: на участке от Солнечной до Ворошилова, а также от Каслинской до Свердловского проспекта. Главный дорожник также подчеркнул, что впервые внедрен комплексный подход к благоустройству улицы. Проекты администрации Курчатовского района были полностью синхронизированы с дорожным ремонтом. Параллельно ведется работа по демонтажу незаконных нестационарных объектов.

«Всего на Комсомольском проспекте было выявлено 60 нестационарных объектов, которые стоят в зоне проведения работ по благоустройству, 20 из них размещены на законных основаниях, имеют действующий договор, их владельцам придется привести их в соответствие с дизайн-кодом. Оставшиеся 40 - незаконны, 18 из них уже демонтированы либо самими собственниками, либо нашими силами. По нескольким идут судебные разбирательства, но мы уверены, что решение будет в нашу пользу», - рассказал директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев.

В итоге благоустройство пешеходной зоны Комсомольского проспекта в этом году затронет четную сторону от улицы Красного Урала до Молодогвардейцев, а дорожный ремонт и реконструкция будут проведены на всей протяженности.