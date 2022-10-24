24.10.2022
Молодежь «Уралочки» возглавила ватерпольное Первенство России
24.10.2022
Мальчика, пропавшего на Зюраткуле искали 150 человек
24.10.2022
Наталья Котова поручила побыстрее поставить новую остановку рядом с ЮУрГУ
24.10.2022
Учеников первого ресурсного класса челябинской школы-интерната посвятили в первоклассники
24.10.2022
За неделю ковид оборвал жизни 30 южноуральцев
24.10.2022
В Челябинске изменили ночное расписание автобуса №45
Наталья Котова поручила побыстрее поставить новую остановку рядом с ЮУрГУ
Мэр беспокоится, что студенты будут мокнуть под дождем в ожидании транспорта
27.06.2022
Челябинские власти сообщили о масштабном обустройстве трамвайных остановок в этом году
24.06.2022
Поумневшие остановки будут сообщать челябинцам о времени прибытия транспорта
20.06.2022
В Челябинске назвали сроки установки новых остановок
11.04.2022
В Челябинске заменят почти сотню остановок
В выходные мобилизованных южноуральцев отправили в Чебаркуль на боевое слаживание
23.10.2022
Алексей Текслер: К встрече мобилизованных в полевом лагере все готово
22.10.2022
Конец «чуриловской безнадеге»
21.10.2022
Мэрии Розы, Коркино и Первомайского готовятся к ликвидации
21.10.2022