Наталья Котова поручила побыстрее поставить новую остановку рядом с ЮУрГУ

Глава Челябинска Наталья Котова поручила как можно быстрее поставить новую остановку рядом с Южно-Уральским государственным университетом взамен демонтированной, чтобы студенты могли ждать общественный транспорт под крышей, а не под открытым небом, ведь не за горами дожди и снегопады.

Поручение взять вопрос оперативной установки павильона на личный контроль мэр дала своему заместителю по правовым и имущественным вопросам Надежде Рыльской на аппаратном совещании в городской администрации в понедельник, 24-го октября.

Кроме того, Наталья Котова дала подчиненной совет на будущее: прежде чем демонтировать остановочный павильон, нужно точно понимать, когда будет установлен новый, чтобы не получилось, как в случае с остановкой у ЮУрГУ: старую демонтировали уже несколько недель назад, а новую до сих пор не поставили.

«Срок между демонтажем и установкой должен быть минимальный», - подчеркнула Наталья Котова.

Также мэр поинтересовалась у Надежды Рыльской, будет ли установлен рядом с вузом торгово-остановочный павильон или просто остановочный.

«В настоящее время по схеме мы преимущественно оставляем торгово-остановочные комплексы, но нужно будет уточнить назначение объекта рядом с ЮУрГУ», - отметила Рыльская.