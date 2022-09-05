Наталья Котова поздравила юную главу Челябинска с «должностью»

Десятиклассница из лицея №97 Екатерина Прилепо заняла «пост» юного главы Челябинска в этом году.

Вместе со своей командой она одержала заслуженную победу в конкурсе и готова приступить к исполнению новых обязанностей. Сегодня, пятого сентября, перед аппаратным совещанием в мэрии Екатерину и ее помощников поздравила глава Челябинска Наталья Котова.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, в традиционном конкурсе юных политиков и общественных деятелей в этом году приняли участие 15 команд. Все они не только прошли различные конкурсные испытания, но и разработали свои социально значимые проекты. Команда победителей выбрала своим приоритетным направлением патриотическое воспитание и формирование позитивного отношения молодого поколения к своей малой Родине.

«Мы, ученики 97-го лицея, как и все остальные жители города, замечаем и радуемся развитию Челябинска. Он становится краше и уютнее, и определенно это заслуга администрации города во главе с Натальей Котовой. Мы с командой также готовы развивать городскую среду и формировать позитивное отношение молодого поколения к городу. Сейчас, как никогда, актуальна тема патриотического воспитания, и мы считаем, что любовь к Родине начинается с любви к месту, где мы родились и живем. Именно на это направлен наш проект «Родной ЧелябинSQ», - рассказала Екатерина Прилепо.

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Проект «Родной ЧелябинSQ» — это квест, проходя который школьники в возрасте 12-15 лет узнают много новой интересной информации о столице Южного Урала. Команда лицея №97 готова поделиться этой технологией со всеми школами, чтобы все ребята знали историю Челябинска.

«От всей души поздравляем вас с победой. Действительно, в рамках вашего проекта есть чем поделиться, потому что сегодня лицей №97 - это практически эталон того, как должно выглядеть образовательное учреждение. Вы прошли очень большой и серьезный этап, у вас отличный проект и много идей. Я очень надеюсь, что мы распространим их на территорию всего города. Вам желаю успехов и удачи, ведь вы еще в начале пути, впереди много интересного. Дерзайте, учитесь и любите свой город», - обратилась к ребятам Наталья Котова.

Как известно, ни один лидер не может существовать без своей верной команды – вместе с Екатериной Прилепо во всех конкурсных испытаниях участвовали десятиклассники Дмитрий Замша, Татьяна Федорова, Ирина Коновалова, Мария Коробейникова, Никита Паширов, Елизавета Боголюбская.

Руководителем, старшим наставником команды победителей является Ирина Валерьевна Воронцова – заместитель директора по воспитательной работе МАОУ «Лицей №97 г. Челябинска».