Наталья Котова поздравляет челябинских педагогов с Днем учителя

Сегодня, пятого октября, Россия отмечает День учителя. Глава Челябинска Наталья Котова, в прошлом - преподаватель, поздравляет педагогическое сообщество Челябинска с профессиональным праздником.

«Во все времена профессия педагога считалась признанием. Все свои силы и душу вы отдаете самому дорогому - детям! Передавая им свои знания и опыт, вы открываете им двери в будущее, помогаете определить профессиональный путь, поддерживаете во всех начинаниях. Сегодня челябинские педагоги - лидеры российской системы образования. Вы побеждаете в престижных конкурсах, каждый раз подтверждая свой высочайший уровень. Пусть каждая победа дает новые силы для осуществления вашей почетной миссии», - сказала Наталья Котова.

Мэр выражает учителям искреннюю благодарность за служение детям, за веру в подрастающее поколение, за отдачу и верность профессии.

«Я знаю, что каждый из вас гордится своими учениками, восхищается их успехами и победами, помогает в трудные минуты. Желаю вам крепкого здоровья, душевных и физических сил, терпения и великодушия. Пусть каждое занятие приносит вам радость!» - обратилась к виновникам торжества градоначальница.