31.05.2023
Обмелением озера Увильды заинтересовался глава СКР
31.05.2023
Общественники заявили о массовой гибели деревьев в челябинском сквере искусств
31.05.2023
Директор спортшколы Александр Галкин: «Для учеников общение с особыми ребятами – настоящий подарок»
31.05.2023
Облсуд оставил экс-вице-мэра Магнитогорска Гаврилова под стражей
31.05.2023
Челябинский бизнес реализует политику импортозамещения в 3D-технологиях
31.05.2023
В Ашинском районе отменены буровзрывные работы на первое июня
Наталья Котова приглашает челябицев на открытие фестиваля песочной скульптуры
Первого июня скульпторы будут учить детей создавать фигуры из песка
29.05.2023
Новые статуи появятся на Фестивале песочной скульптуры в горсаду
15.05.2023
Песочные скульптуры в горсаду имени Пушкина «оживут» до первого июня
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
13.05.2022
Челябинск готовится к фестивалю песочных скульптур
В Челябинске открылся региональный филиал госфонда «Защитники Отечества»
30.05.2023
В Челябинской области начался рост числа пострадавших на пожарах
30.05.2023
Андрей Ксензов озвучил промежуточные итоги «Дорожного рывка» Челябинска
29.05.2023
Алексей Текслер: «Я сам не успокоюсь и никому не дам это сделать»
25.05.2023
Для выпускников Челябинской области проходят «Последние звонки», звучат напутствия
25.05.2023