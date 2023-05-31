Наталья Котова приглашает челябицев на открытие фестиваля песочной скульптуры

Глава Челябинска Наталья Котова приглашает жителей на торжественное открытие фестиваля песочной скульптуры, которое состоится в городском саду имени Пушкина завтра, первого июня.

Предстоящее событие мэр анонсировала в своем телеграм-канале, напомнив, что «уже третье лето подряд художники и скульпторы трепетно создают настоящие произведения искусства под открытым небом, которые радуют челябинцев и гостей города».

«И сегодня фестиваль по праву стал одной из культурных визитных карточек Челябинска!» - уверена Наталья Котова.

Мэр рассказала горожанам, что с июня по сентябрь этого года на площадке фестиваля для детей каждые выходные будут организовывать интересные мероприятия. Завтра в полдень, первого июня, скульпторы проведут для ребят мастер-класс по созданию фигур из песка – о том, каких именно, агентство «Урал-пресс-информ» писало ранее, как и о том, как происходила подготовка к открытию площадки.

Перед тем как начать творить и создавать из песка «Трех богатырей», «Золотую рыбку», «Репку» и «Золотую антилопу» (четыре новые скульптуры этого года), подрядчик «оживил» после долгого «сна» уже имевшиеся в горсаду имени Пушкина фигуры – реставрация ждала такие скульптуры, как «Замок», «Малахитовая шкатулка», «Шахерезада. Сказка 1001 ночи», «Конек-Горбунок, «Китай. Народная китайская сказка о крестьянине», «Бременские музыканты» и «Золушка». А вот «Карлсона» и «Серебряное копытце», увы, пришлось демонтировать – по причине «множественных обрушений и потерь в визуальном плане».

«Приглашаю всех на торжественное открытие. Площадка фестиваля расположена в горсаду имени А.С. Пушкина за драмтеатром», - напомнила градоначальница.