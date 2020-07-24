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Беспрецедентный опыт

Наталья Котова привезет из столицы новые знания и стратегии развития Челябинска

Фото: 
Городская среда в Че
Общество
Сегодня, 19:16
Автор: 
Евгения Александрова

Глава Челябинска Наталья Котова и ее замы привезут из столицы новые знания и стратегии развития города. 

Как ранее сообщало агентство "Урал-пресс-информ", градоначальница всю неделю находится в Московской школе управления СКОЛКОВО, запустившей беспрецендентную программу по обучению развитию городов "Master of Public Administration".

Вместе с главой Челябинска полезного опыта набираются три ее заместителя: Владимир Шамне (по строительству), Александр Егоров (по городской среде) и Олег Извеков (по экономическому развитию и инвестициям). Также обучение в столичной школе управления проходит министр экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева.

Как сообщает телеграм-канал "Городская среда в Че", программа подготовки управленческих кадров "Master of Public Administration" предназначена для ста крупных городов России. В общей сложности обучение пройдут 500 муниципальных и региональных служащих.

Программа разработана в соответствии с международным стандартом. Ее авторами являются эксперты СКОЛКОВО, партнерами  выступают институт медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка", Высшая школа экономики и Российская экономическая школа. Это уникальный образовательный проект международного уровня.

Как сообщается на сайте Московской школы управления СКОЛКОВО, в первый поток программы попали команды из трех десятков городов. Вместе с челябинской командой обучение проходят служащие из Армавира, Братска, Великого Новгорода, Владивостока, Вологды, Воронежа, Дзержинска, Иваново, Казани, Кемерово, Костромы, Краснодара, Липецка, Махачкалы, Нижнего Новгорода, Нижневартовска, Новороссийска, Оренбурга, Орска, Перми, Сочи, Стерлитамака, Сургута, Тулы, Улан-Удэ, Уссурийска, Уфы и Якутска.

"Мы запускаем, пожалуй, самую масштабную образовательную программу за все 15 лет существования бизнес-школы - ее результаты отразятся на жизни более 60-ти миллионов россиян, живущих в ста городах. Это очень сложная программа, поскольку она сочетает теорию, мировой и российский опыт развития городов и практическую работу управленческих команд над конкретными городскими проектами. Мы собрали сильную команду преподавателей и экспертов, которые будут помогать командам в этом начинании. Каждый город - это уникальное сочетание экономических и социальных факторов, ни один внешний эксперт не сможет дать готовый рецепт, как добиться успеха и вывести город на качественно новый уровень. Именно поэтому мы делаем ставку на существующие управленческие команды, которые хорошо знают свои города и как никто заинтересованы в их развитии", - рассказывают авторы проекта.

В состав команды от каждого города включены мэр (лидер команды), его заместители по ключевым направлениям, представители региональной власти и чиновники, курирующие градостроительную и архитектурную политику.

Пока Наталья Котова учится в столице, обязанности главы Челябинска временно исполняет ее заместитель по городскому хозяйству Александр Астахов.

 

 

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Автор: 
Евгения Александрова
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