Наталья Котова проверила, как ремонтируют дороги в Шаголе

Глава Челябинска Наталья Котова в среду, пятого октября, проверила, как ведется ремонт дорог в поселке Шагол (ЧВВАКУШ).

Напомним, дорожные работы проводятся на улице Бурденюка и на участке улицы Героя России Сергея Молодова.

В муниципальную собственность данные объекты министерство обороны Российской Федерации передало в конце 2022-го года. Челябинские власти первым делом взялись за восстановление наружного освещения, потом приступили к дорожному ремонту.

До конца октября в ЧВВАКУШе отремонтируют проезжую часть и тротуары на вышеназванных улицах, а также нанесут разметку, заменят бордюры и знаки, установят искусственные неровности.

Отметим, данные работы будут проведены на участке от КПП до дома №44-б по улице Ирбитская, 2-я по улице Бурденюка, на участке от дома №1 до улицы 11-й городок на части улицы Героя России Сергея Молодова. На обоих объектах работает подрядная организация ООО «СтройМигСити».

В пресс-службе мэрии пояснили, что работы по наведению порядка в Шаголе продолжатся и в 2023-м году.

После того как дороги ЧВВАКУШа принял на баланс муниципалитет, данные объекты зарегистрировали в Росреестре и передали на обслуживание муниципальным предприятиям «Геоцентр» (будет заниматься содержанием дорог и тротуарами) и «ЭВИС», которому предстоит проверить и подключить все фонари наружного освещения.