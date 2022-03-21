Наталья Котова заявила, что к 9 Мая Челябинск обязательно должен стать чистым

Глава Челябинска Наталья Котова заявила, что к 9 Мая Челябинск должен стать чистым.

Мэр подчеркнула, что с учетом периода таяния снега (кроме того, земля должна успеть как следует подсохнуть) времени на уборку останется совсем немного: самое большее – три недели.

В настоящее время Челябинск уже начал активную подготовку к общегородским массовым субботникам. Власти южноуральской столицы занимаются вопросами организации межведомственного взаимодействия в части подготовки к санитарной очистке города: определяются места проведения субботников и графики выхода на них населения.

Об этом сегодня, 21-го марта, на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы Челябинска по городскому хозяйству Александр Астахов, который доложил также, что совместно с региональным оператором (Центром коммунального сервиса) и управляющими компаниями чиновники областного центра составляют графики и определяют точки вывоза мешков с мусором.

Наталья Котова поручила ему, пока есть время, синхронизировать подготовительную работу с главами районов и – по крупным предприятиям – с ее заместителем по экономическому развитию и инвестициям Игорем Постновым. Также градоначальница попросила подключиться к данному вопросу руководителя аппарата администрации Челябинска Валерия Смирнова, а также двух других своих заместителей: ответственного за дорожное хозяйство Андрея Ксензова и чиновника, отвечающего за социалку, Сергея Авдеева (первому необходимо следить за уборкой улично-дорожной сети, второму – за наведением чистоты на территории социальных учреждений).

Всем ответственным чиновникам мэрии и главам внутригородских районов Челябинска Наталья Котова поручила проводить совместные совещания. По ее словам, в городе не должно быть участков, за которые никто не отвечает, на которые никто не обратит внимания.

Также мэр отметила, что коллективы крупных предприятий традиционно наводят порядок на своих территориях собственными силами. То же самое делают и бюджетники (соответствующее распоряжение, по словам Котовой, уже есть).

«Кроме того, тщательно продумайте, как весь собранный мусор будет вывозиться на полигон. Решите все вопросы по мешкам, машинам. Вопросов к управляющим компаниям – что они выставляют свои мешки на территории улично-дорожной сети – быть не должно: дорожники эти мешки вывозить не хотят, потому что это не их объекты», - сказала Наталья Котова.

Также глава Челябинска напомнила, как в прошлом году подрядчики не хотели убирать с улично-дорожной сети листву, заявляя, что согласно условиям контрактов это не входит в их обязанности. С этим вопросом, напомнила мэр, в Челябинске разбирались долго. В текущем году такого повториться не должно.

«Уже сейчас обратите внимание подрядчиков на то, что они заранее должны настроиться на уборку листвы: это зона их ответственности. Как только сойдет снег и позволит земля, подрядные организации должны выйти на уборку улично-дорожной сети и очистить все прилегающие территории, которые находятся между проезжей частью и тротуаром», - подчеркнула Наталья Котова.