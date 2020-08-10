Наталья Котова заявила о необходимости расширения улицы Линейной в Чурилово

Глава Челябинска Наталья Котова заявила о необходимости расширения улицы Линейной в поселке Чурилово.

Этот вопрос, по ее словам, стал главной темой обсуждения в ходе совместного выезда в микрорайон с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Рабочий визит главы региона в Чурилово состоялся в минувшую субботу, восьмого августа.

Сегодня, десятого августа, на аппаратном совещании в городской мэрии Наталья Котова дала поручение подумать, как лучше решить проблему, своему заместителю по дорожному хозяйству и транспорту Максиму Куляшову.

«Нужно посмотреть, за счет чего мы можем увеличить Линейную. И начать проектировать. С правой стороны, если проехать, - объекты нашего ЧТЗ. В эту сторону увеличение если и возможно, то очень небольшое. С левой стороны – посмотрите – идет линия освещение. Нужно взвешенное решение принимать. То, что оно назрело давно, это понятно, потому что улица узкая», - отметила Наталья Котова.

Мэр напомнила, что в этом году ряд улиц в поселке Чурилово уже проектируют. Это 2-я Эльтонская, 3-я Эльтонская и улица Конструктора Духова. Данные улицы будут включены в план на 2021-год.

«Линейную тоже надо начинать проектировать. Посмотрим, когда ее можно будет включить в план. Наверное, это будет 2022-й год. Еще лучше попытаться попасть с ней в программу «Стимул» - она явно будет дорогая, с выносом сетей. Посмотрите, подумайте и озвучьте мне свои предложения», - сказала Наталья Котова Максиму Куляшову.