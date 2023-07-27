27.07.2023
Наталья Мартынюк назначена замруководителя Челябинского УФАС
27.07.2023
За махинации с жильем замглавы из Аши придется ответить по закону
27.07.2023
В Челябинске на ремонт Свердловского проспекта готовы потратить более 73 миллионов рублей
27.07.2023
Юные жительницы Челябинска трудились сами, чтобы помочь детям ЛНР
27.07.2023
Россельхознадзор предостерегает: ТКО не место на сельскохозяйственном участке
27.07.2023
Южноуральские спортсмены завоевали медали летних игр Сурдолимпийцев «Мы вместе. Спорт»
Наталья Мартынюк назначена замруководителя Челябинского УФАС
02.03.2023
Южноуральские компании уличили в создании картеля на закупках медоборудования
31.01.2023
Любишь дым? Люби и наказание
26.01.2023
Сговор при проведении аукциона на ремонт набережной реки Миасс все-таки был
28.12.2022
Аптечные компании подозревают в сговоре
Челябинская область активно модернизирует объекты культуры в рамках нацпроекта
26.07.2023
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023