Наталья Мартынюк назначена замруководителя Челябинского УФАС

Заместителем руководителя Челябинского УФАС назначена начальник административно-финансового отдела Наталья Мартынюк.Она приступит к своим новым обязанностям с первого августа 2023 года. Соответствующий приказ подписал глава ФАС России Максим Шаскольский, сообщают в региональном ведомстве.

Наталья Мартынюк работает в управлении Федеральной антимонопольной службы по Челябинской области с 2009 года, начальником административно-финансового отдела - с 2020 года.

На посту замруководителяя Наталья Мартынюк будет курировать вопросы содействия службе развитию конкуренции в регионе, соблюдения антимонопольного законодательства органами власти, рекламного законодательства. Кроме того, ей предстоит заниматься защитой конкуренции, профилактикой нарушений действующего законодательства, совершенствования цифровых технологий в деятельности службы и клиентоцентричного подхода.

На сегодняшний день должности заместителей руководителя Челябинского УФАС занимают Станислав Копылов и Влада Ливончик.