Не имеющий российских аналогов сервис от компании «Интерсвязь» надежно защитит ваш автомобиль

Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области – компания «Интерсвязь» - усовершенствовала свой не имеющий отечественных аналогов сервис наблюдения за автомобилем.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», инновации коснулись защитных функций «Мониторинга за автомобилем» системы безопасности сервиса «Умные парковки». Теперь, благодаря технологиям машинного зрения, видеокамеры могут фиксировать присутствие постороннего рядом с автомобилем. На обнаружение человека вблизи охраняемой машины система тратит всего несколько сотых долей секунды. Если подозрительная активность вблизи автомобиля длится более 10 секунд, приложение автоматически отправляет уведомление на смартфон пользователя.

Работа над новым сервисом у специалистов отдела «машинного зрения» заняла почти год. За это время были проведены тестирования, испытания и обучение нейронной сети. Необходимо было не просто внести изменения в существующее программное обеспечение, а добавить в него полноценную новую функцию. В конце ноября 2020 года работа была завершена. Теперь система сама наблюдает за транспортным средством и уведомляет пользователя о любом его перемещении. Происходит это путем сопоставления двух виртуальных карт: парковочных мест и автомобилей расположенных на них. Нейросеть самостоятельно анализирует изображения с камер видеонаблюдения, позволяя предотвратить угон или повреждение автомобиля.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, обеспечение безопасности жителей — одна из основных задач масштабного проекта «Умный город», частью которого являются «Умные парковки». Каждая из разработок компании делает жизнь людей комфортнее и безопаснее. На территориях, где были установлены девайсы «Интерсвязи» отмечено резкое снижение случаев нарушения общественного порядка. Обновленная система «Мониторинг автомобиля» также будет способствовать этому.

Сервис «Умные парковки» появился в мобильном приложении «Интерсвязь.Умный город» в 2018 году. За это время он помог найти парковочные места уже более 300 тысячам пользователям. Сейчас на территории Уральского федерального округа действует более 200 «Умных парковок» от «Интерсвязи», и их количество продолжает расти.