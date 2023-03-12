Не на тех напали: Пожилые жительницы Златоуста дали отпор аферистам

Мошенники позвонили двум пожилым женщинам в Златоусте (Челябинская область) и потерпели полное фиаско. Бабушки не дали себя «развести» на деньги.

В полицию Златоуста обратились родственники 83-летней и 91-летней пенсионерок, которым на телефон поступили звонки. Им неизвестный взволнованно сообщили о том, что внучка попала в ДТП. Для решения проблем были названы суммы, которые необходимо передать курьерам. У одной бабушки мошенники потребовали 800 тысяч рублей, у другой 900 тысяч рублей.

«91-летней бабушке позвонили на стационарный телефон, женщина знала о мошенниках, положила трубку и не стала разговаривать. Позже поделилась этой информацией с родственниками. 83-летняя пожилая женщина, услышав тревожное сообщение, сразу же перезвонила по другому телефону своей дочери и убедилась, что с внучкой всё в порядке», - рассказали в региональном полицейском главке.

Возбуждены уголовные дела.

Сотрудники полиции напоминают жителям региона о необходимости проявлять спокойствие и рассудительность при общении с незнакомыми лицами по телефону. При поступлении тревожной информации следует ее проверить. Для этого нужно позвонить родственнику, который якобы попал в беду. Ни в коем случае не следует передавать и перечислять деньги третьим лицам.