20.09.2022
Роспись по живому: в Камерном театре Челябинска появятся живые картины Серебровского
20.09.2022
Недострой на Васенко в Челябинске продали почти за сорок миллионов рублей
20.09.2022
Власти Советского района уже готовятся к благоустройству нового участка Свободы
20.09.2022
В Челябинске фрезеруют дорогу на Братьев Кашириных, водители терпят временные неудобства
20.09.2022
Письма солдатам от школьников и гуманитарный груз доставил в Ясиноватую депутат Заксобрания
20.09.2022
Ради новой дороги: в Челябинске закрывают подъезд к 51-й школе
Недострой на Васенко в Челябинске продали почти за сорок миллионов рублей
24.08.2022
Недострой в Металлургическом районе Челябинске успешно продан на торгах
06.06.2022
Будущее недостроя рядом с торговым центром в Челябинске остается туманным
05.10.2021
В Челябинске недострой на Васенко выставят на торги
09.07.2021
«Замороженный» недострой в Ленинском районе Челябинска продали «с молотка»
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022
Всему виной столбы: челябинцы опасаются за архитектурный облик Аллеи Славы
16.09.2022
Причиной ЧП в жилом доме Магнитогорска могла стать светошумовая граната
16.09.2022
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022