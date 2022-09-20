Недострой на Васенко в Челябинске продали почти за сорок миллионов рублей

Челябинские власти сегодня, 20-го сентября, продали на публичных торгах замороженный объект на улице Васенко, 94.

Недострой у мэрии выкупило ООО «Диск плюс» - данная компания предложила максимальную цену – 39 миллионов 974 тысячи 130 рублей и выиграла аукцион.

Как напоминают в пресс-службе администрации Челябинска, объект незавершенного строительства с кадастровым номером 74:36:0508010:65 площадью застройки три тысячи 945,5 квадратных метра был изъят у ООО «Стройсвязьурал 1» путем продажи с публичных торгов по решению Арбитражного суда четвертого сентября прошлого года. В этом году долгострой в центре мегаполиса выставили на аукцион с начальной стоимостью 19 миллионов рублей.

Новому владельцу предстоит завершить строительство в течение трех лет после подписания договора купли-продажи. Вид разрешенного использования земельного участка, на котором расположен недострой - для строительства гостинично-спортивного комплекса с подземной автостоянкой на 70 машино-мест.

Средства от реализации будут перечислены бывшему собственнику за вычетом суммы, затраченной на организацию и проведение торгов.