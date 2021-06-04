Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать

В Челябинске не все адресные таблички на зданиях и жилых домах можно прочитать.

Некоторые из указателей пребывают в настолько «растрепанном» виде, что надо очень хорошо постараться и как следует напрячь зрение, чтобы разобрать номер дома или улицу.

Евгения Александрова Поделиться

Плохочитаемые таблички есть не только на окраинах южноуральской столицы, но и на центральных улицах Челябинска, в том числе на Цвиллинга, о чем агентство «Урал-пресс-информ» уже писало ранее.

Оказалось, что соседняя с Цвиллинга улица Пушкина, как говорится, еще не лучше. Здесь адресных указателей неряшливого вида - хоть отбавляй, а еще, увы, есть похабная настенная «живопись». Замечены истрескавшиеся таблички и на 3-го Интернационала.

Судя по тому, что на жилом доме по улице Комсомольской замечены сразу две таблички (старая, практически нечитаемая, и новая), работа по их замене в областном центре - пусть неторопливо и неповсеместно - все-таки ведется.