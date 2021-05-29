С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет

Один из многих неизвестных художников Челябинска, чьи произведения искусства, если бы их можно было соскоблить со стен, стали бы отличным украшением помоек, радостно возвестил всему городу, что сходил в туалет.

Надпись, сопровожденная изображением отходов жизнедеятельности человека, появилась в арке по улице Пушкина, прямо перед бульваром Славы в Центральном районе южноуральской столицы. Так и хочется сказать автору этого шедевра: «С облегчением!».

Кстати, это не единственное непристойное творение, украсившее собой улицу Пушкина.

От руки другого неизвестного художника (хотя теоретически автор обоих шедевров может быть одним и тем же человеком) пострадала и стена дома №69, на котором, к слову, неплохо было бы поменять и адресную табличку. В идеале - хотя бы покрасить.

По-прежнему, несмотря на поручение главы Челябинска Натальи Котовой очистить город от уродующих его художеств на фасадах домов и других поверхностях, которые она раздает из аппаратки в аппаратку, нецензурное слово украшает и жилой дом на улице Карла Маркса, который уже стали называть домом со свиньей.

К слову, всем известное слово из трех букв – не единственная (и не самая серьезная) проблема этого многоквартирного жилого здания. Он продолжает осыпаться, а мер никто никаких не принимает. Куча отвалившейся от балкона штукатурки продолжает увеличиваться. Не дай бог кому на голову упадет. Опасный участок даже не огорожен, хотя люди там ходят постоянно.