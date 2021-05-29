29.05.2021
С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет
29.05.2021
Внимание, потеряшка! Жители Челябинска разыскивают хозяев немецкой овчарки
29.05.2021
Текущий год будет менее богат на затмения и фатальные события, чем прошедший
29.05.2021
Глава ВТБ Андрей Костин назвал актуальные инициативы в области кибербезопасности
29.05.2021
Прокуратура потребовала избавить аэропорт Магнитогорска от зарослей, в которых гнездятся птицы
29.05.2021
Челябинца оштрафовали за быструю езду на самокате
С облегчением! Челябинец рассказал всему городу, что сходил в туалет
Жители Чурилово начали «клеймить» нелегальные ларьки
28.05.2021
Глава минстроя съездил в три проблемных по воде района. Что изменится?
27.05.2021
Выводы ботанической экспертизы: Зеленые насаждения на Университетской набережной погубила амброзия
27.05.2021
Крыша течет: молодые семьи Златоуста в дождливую погоду ходят в туалет с зонтами
27.05.2021
Странная арифметика челябинских чиновников
26.05.2021