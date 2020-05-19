Необратимые последствия и минимум 7 лет на восстановление: на Synergy Online Forum представили прогноз развития мира после кризиса

Пандемия вызвала необратимые последствия в мировой экономике, на восстановление после кризиса человечеству понадобится не менее 7 лет — такой главный вывод сделал 15 мая шведский экономист, хедлайнер Synergy Online Forum Кьелл Нордстрём.

На мероприятии, которое стало цифровым аналогом Synergy Global Forum, ведущие эксперты в области бизнеса, экономики, техники, науки и искусства представили своё видение текущего кризиса и дали прогнозы по дальнейшему восстановлению мировой экономики после пандемии. Онлайн-событие охватило аудиторию по всей России, странам СНГ, Европы, США и Азии. Форум был особенно полезен тем, кто при текущей турбулентности видит новые возможности и ищет наиболее эффективные пути выхода из кризиса.

Шведский экономист, автор бестселлеров «Караоке-капитализм» и «Бизнес в стиле фанк» Кьелл Нордстрём ещё несколько лет назад предсказал глобальную цифровизацию, начало которой мы наблюдаем сегодня. В рамках своего выступления на Synergy Online Forum Нордстрём также предположил, что человечеству понадобится минимум 7 лет на восстановление после пандемии и глобального экономического кризиса.

«Самоизоляция как явление изменила всё. Наши привычки, работу, социальные условия. И мы ведём себя нелогично. И «выживаем» не так, как делали это всегда. По моему прогнозу, нам понадобится не менее 5–7 лет, чтобы вернуть докризисный уровень жизни», — сказал Кьелл Нордстрём.

По мнению эксперта, такой длительный период восстановления объясняется тем, что текущий кризис относится к нестандартным. Он начался «снаружи», из-за внешних обстоятельств, а не «изнутри» по ряду экономических причин (в отличие от предыдущих кризисов — прим. ред.). Это новая и непредсказуемая модель экономического и социального кризиса, к которой люди ещё не приспособились.

Эксперт также уверен, что кризис-2020 будет иметь масштабные необратимые последствия, которые в конечном счете приведут к деглобализации.

«С конца XX века мы шли к глобализации, даже термин такой в 96-м году появился, но начавшаяся эпидемия развернула этот процесс на 180 градусов. Международные компании закрывают офисы, нарушаются цепочки поставок. А если точнее, поставки ограничиваются регионом, страной. Будет 4–5 «миниглобальных» регионов, а вот всеобщая международная глобализация исчезнет», — заключил Нордстрём.

Восстановление экономической и ментальной стабильности, несомненно, волнует всё мировое сообщество. Однако многие компании в данный момент больше сосредоточены на сохранении своих финансовых активов и бизнеса. На Synergy Online Forum ведущие предприниматели и эксперты в сфере бизнеса рассказали, какие стратегии и инструменты наиболее эффективны в период полной неопределенности и турбулентности.

Президент компании Toyota Engineering Corporation Тосио Хорикири заявил, что в кризис его компания делает упор на построение сплочённой команды. По мнению предпринимателя, именно вовлечённость сотрудников является одним из ключевых условий сохранения бизнеса в пандемию.

«Для достижения общекорпоративных целей необходима качественная активизация персонала и его максимальное вовлечение, — объясняет Тосио Хорикири. — Для этого нужно минимизировать удары по психологическому состоянию работников. Мы считаем, что именно осознанная работа сотрудников по усовершенствованию процессов и качества своей работы позволяет им чувствовать сопричастность к компании, которая так необходима в кризис. Это даёт им возможность развиваться и быть счастливыми. А когда человек счастлив, тогда и компания будет счастлива».

Следующее масштабное онлайн-событие Synergy Online Forum, которое вновь соберёт на своей площадке ведущих предпринимателей и экспертов в сфере бизнеса, состоится уже 29 мая. Его хедлайнером станет известный историк, философ и автор бестселлеров «Sapiens. Краткая история человечества», «Homo Deus. Краткая история будущего» и «21 урок для XXI века» Юваль Ной Харари.

Эксперт уверен, что до окончания кризиса пройдёт ещё немало времени. При этом страны уже успели предъявить друг другу обвинения, и это стало огромной ошибкой. По мнению Харари, предотвратить последствия пандемии сможет только международное сотрудничество, а не взаимные претензии.

«Кризис ещё далек от завершения, но игра с обвинениями уже началась. Разные страны обвиняют друг друга. Конкурирующие политики бросают ответственность от одного к другому, как ручную гранату без чеки. Наряду с возмущением есть также огромное количество надежды. Наши герои — это не священники, которые хоронят мёртвых и оправдывают бедствие, наши герои — это медики, которые спасают жизни. А наши супергерои — это учёные в лабораториях», — комментирует происходящее Харари.

Знаменитый историк делает ставку на необходимость усиления международного сотрудничества для предотвращения катастрофических последствий кризиса: «Больше, чем самого вируса, я опасаюсь тех демонов, которые он в нас пробуждает: ненависть, алчность и невежество. Если мы ответим на этот вызов международной солидарностью и щедростью, если будем верить не в теории заговора, а в науку, я убеждён, что мы не просто выйдем из этой борьбы победителями, но и станем сильнее».

Synergy Online Forum стал цифровым аналогом флагманского ежегодного события Synergy Global Forum, на сценах которого выступали такие всемирно известные спикеры, как Арнольд Шварценеггер, Ричард Гир, Ник Вуйчич, Майкл Портер, Ицхак Адизес, Малкольм Гладуэлл, и многие другие.

С 17 апреля на виртуальных сценах Synergy Online Forum уже успели выступить владельцы крупных международных компаний и ведущие мировые эксперты из разных отраслей бизнеса, в том числе американский философ, экономист, автор бестселлера «Чёрный лебедь» Нассим Николас Талеб; ведущий мировой эксперт в области повышения эффективности ведения бизнеса, создатель теорий о жизненных циклах компаний Ицхак Адизес; голландский психоаналитик, учёный-экономист в сфере менеджмента Манфред Кетс де Вриес; генеральный директор интернет-ритейлера «Утконос» Дэнни Перекальски; совладелец сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент; совладелец ресторанного холдинга RESTart Vasilchuk Brothers Алексей Васильчук; президент Finn Flare Ксения Рясова; владелец Hartmann Holdings, основатель компаний CarPrice, Activo, KupiVip Оскар Хартманн; управляющий партнёр А1 Андрей Елинсон и многие другие.

Форум проходит на платформе Synergy.Online — первом в России образовательном онлайн-проекте с еженедельным стримингом выступлений хедлайнеров мирового уровня, а также ведущих предпринимателей и первых лиц российских компаний, которые строят свои выступления и мастер-классы в рамках актуальных тем мировой и российской повестки.

Платформа была разработана и запущена Корпорацией «Синергия» для поддержки бизнеса в период пандемии и кризиса. Среди основных функций Synergy.Online — доступ к еженедельным образовательным онлайн-форумам, уникальная возможность участников задать вопрос спикеру онлайн-форума в официальном чате Synergy.Online и услышать ответ на него в прямом эфире, а также возможность просмотра онлайн мастер-классов и семинаров разной направленности с участием всемирно известных экспертов в «Базе знаний» платформы. Качественный образовательный контент по всем категориям доступен пользователям в любое время.

Подробнее о форуме можно узнать на сайте.