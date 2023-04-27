27.04.2023
Народный фронт бьет тревогу по поводу прискорбного состояния «Скорбящих матерей»
27.04.2023
Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске
27.04.2023
Главные памятники Челябинска теперь будут всегда светиться в ночи
27.04.2023
Виктор Рашников проинспектировал строительство объектов второй очереди «Притяжения»
27.04.2023
Пруд в Ленинском районе Челябинска станет центром притяжения горожан
27.04.2023
Как Владимир Богдановский побывал в гостях у создателя Чужого
Никакой паники: в Челябинске проходят учения на объектах УФСБ
21.04.2023
В Магнитогорске задержана кондуктор, подозреваемая в призывах в соцсетях к терроризму
18.04.2023
Южноуральскую мошенницу-адвоката отправили в колонию
17.04.2023
Магнитогорск принял Всероссийские соревнования по боксу
10.04.2023
Вынесен приговор бакальскими рокерам, которые закинули в мэрию коктейль Молотов
Комиссия Совета законодателей РФ положительно оценила инициативу губернатора Челябинской области
26.04.2023
Алексей Текслер внес предложения по повышению благосостояния граждан
26.04.2023
В 2023 году в Челябинской области проведут капремонт девяти загородных детских лагерей
26.04.2023
Отопительный сезон в Челябинске завершен
25.04.2023
Отопление в Челябинске могут отключить уже в эту среду
24.04.2023