Никакой паники: в Челябинске проходят учения на объектах УФСБ

Сегодня, 27 апреля, на объектах УФСБ России по Челябинской области проходят антитеррористические учения с участием сотрудников региональных МВД, МЧС и ФСБ России.

Как сообщили в пресс-службе УФСБ России по Челябинской области, жителей и гостей Южного Урала просят соблюдать спокойствие и поддерживать общественный порядок, а также выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учения. Гражданам рекомендуется критически относиться к появляющимся в публичном пространстве сведениям о действиях силовых ведомств, доверять только официальным источникам информации.

В процессе тренировки отрабатываются действия должностных лиц и взаимодействующих структур при локализации возможной угрозы. Планируется применение имитационных пиротехнических и иных специальных средств.