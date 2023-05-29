Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске продолжает преображаться

Новая пешеходная зона на улице Свободы в Челябинске, которую благоустраивают в этом году по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», продолжает преображаться.

Напомним, в этом году работы проводятся на участке между улицами Плеханова и Орджоникидзе. Ход работ на новом объекте благоустройства оценили глава Советского района Владислав Макаров и его заместитель Евгений Петров.

На сегодняшний день на четной стороне улицы Свободы завершено асфальтирование велодорожки, которая затем продолжится по улице Орджоникидзе - до Цвиллинга. Как сообщили в районной администрации, данные работы будут проведены в рамках отдельного муниципального контракта до первого августа.

К настоящему моменту завершена укладка плитки на основной площади тротуаров по четной стороне Свободы. Ведется обустройство газонов и дополнительное озеленение. Завершается монтаж закладных под малые архитектурные формы и опоры наружного освещения.

На нечетной стороне улицы подходят к концу демонтаж старых покрытий и утилизация строительного мусора. Дальнейшие работы будут вестись по аналогии с благоустройством четной стороны Свободы.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», первый этап благоустройства пешеходной части гостевого маршрута улицы Свободы по программе «Формирование комфортной городской среды» провели в прошлом году на участке от Тимирязева до Плеханова.

В 2021 году была проведена реконструкция пешеходной зоны участка улицы Свободы от проспекта Ленина до Тимирязева. Тогда работы выполнялись по программе инициативного бюджетирования - совместными силами администрации Советского района и городского комитета дорожного хозяйства.