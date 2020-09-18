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Новое лето будет вкусным: «Равис» одарил своих покупателей

Общество
Сегодня, 09:38
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В Челябинске состоялось вручение подарков победителям конкурса «Равис - лето будет вкусным!», организованного агрохолдингом для своих покупателей.

Как сообщает пресс-служба компании «Равис», в акции, стартовавшей в конце июля, приняли участие более шести тысяч 600 человек. Для этого надо было приобрести продукцию для гриля (выбрать два наименования из предложенного перечня) и заполнить анкету.

Агрохолдинг «Равис» разыгрывал свыше полусотни призов. Обладателем суперприза – профессионального угольного гриля компании «Вебер» - стал Николай Сафронов из Троицка. Молодой человек признался, что раньше в подобных конкурсах никогда не участвовал и что на такую удачу не надеялся.

Также среди призов, которые в конкурсе «Рависа» посчастливилось выиграть южноуральцам, - два мобильных гриля, десять керамических блюд для плова и шашлыка, 14 сертификатов на продукцию.

Вручение подарков состоялась в новом фирменном магазине агрохолдинга по адресу: улица, Плеханова, 14.

Для гостей и покупателей была организована грандиозная дегустация.

 

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