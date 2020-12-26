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Новогодний холодильник появился в центре Челябинска

В горсаду имени Пушкина Челябинска в пятницу, 25 декабря, горожане заметили необычный предмет – новогодний холодильник, внутри которого находятся праздничные угощения для всех желающих.

Так телеканал ТНТ решил поздравить челябинцев с наступающим новым сезоном ситкома «САШАТАНЯ» и, конечно же, с Новым годом!

Пока холодильник надежно закрыт, но держать его на замке, особенно в преддверии Нового года и нового сезона сериала «САШАТАНЯ», телеканал ТНТ не собирается. Уже 29 декабря чудо-агрегат в парке Пушкина будет открыт, а его содержимое достанется всем желающим.

Внимание! Точное время открытия холодильника станет известно только в самый последний момент. Информацию об этом можно будет узнать в официальной группе телеканала ТНТ в Челябинске. Внутри холодильника всех челябинцев и гостей города ждут бесплатные новогодние угощения от ТНТ и ситкома «САШАТАНЯ».

Телеканал ТНТ убедительно просит участников акции соблюдать все меры безопасности: держать дистанцию 1,5-2 метра, носить маски и перчатки: «Пожалуйста, будьте аккуратны и уважайте окружающих вас людей. И не волнуйтесь! Угощений хватит на всех».

Следите за информацией об открытии холодильника в официальной группе телеканала ТНТ в Челябинске, приходите за новогодними угощениями и смотрите новые эпизоды ситкома «САШАТАНЯ», начиная со 2 января, в 20:00, на ТНТ.