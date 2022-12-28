Новорожденным «декабрятам» Челябинска связали новогодние костюмы

«Декабрятам», появившимся на свет в стенах клиники Южно-Уральского государственного медицинского университета, подарили костюмчики с новогодними узорами, которые отлично смотрятся на новорожденных.

Праздничные наряды, а также уютные пледы и игрушки для малышей связали рукодельницы из челябинского благотворительного клуба «28 петель».

«Шерстяная одежда не только согревает деток, но и оказывает терапевтическое действие. Дает малышам свободу движения, не сковывает ручки и ножки, что очень важно для их восстановления и развития», - рассказала заведующая отделением реанимации новорожденных Оксана Альмухаметова.

Отметим, с начала декабря в роддоме клиники ЮУГМУ на свет появилось 224 ребенка. «Декабрятам»-мальчикам чаще всего давали имена Антон, Арсений и Иван; рожденным в последний месяц года девочкам - Софья, Вероника и Кира.