Новые тарифы: ставка на надежность

Изменение платы за техприсоединение позволит увеличить объем средств на развитие и модернизацию электросетей и обеспечить надежное электроснабжение жителей региона. Новые тарифы за подключение к электросетям прокомментировали в министерстве тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.

Правительство РФ утвердило новые тарифы на подключение потребителей к электросетям. Для особых категорий населения – многодетные семьи, инвалиды, ветераны, малоимущие и ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС – новый льготный тариф составит 1000 рублей за 1 киловатт. Для остальных льготных категорий Правительством Российской Федерации установлена минимальная ставка – 3 тысячи рублей за 1 кВт запрашиваемой максимальной мощности, максимальная ставка – 10 тысяч рублей за 1 кВт.

Согласно распоряжению Правительства РФ, окончательную плату за подключение потребителей определяют региональные власти. Ставка платы за техприсоединение в Челябинской области с июля 2022 года составит 5423,11 рублей за 1 кВт, что ниже фактических затрат, которые составляют более, чем 9 тысяч рублей на присоединение 1 кВт мощности в 2020-2021 гг.

Льготные условия получит также малый и средний бизнес при подключении мощности до 150 киловатт по третьей категории надежности. Для получения скидки объекты должны находиться в пределах 200 метров от электросетевой инфраструктуры в городе и 300 метров в сельской местности. Но в любом случае тариф не будет превышать стоимости конкретных мероприятий по технологическому присоединению, рассчитанных с применением стандартизированных тарифных ставок, которые являются одинаковыми для всех сетевых организаций Челябинской области.