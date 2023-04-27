Новый автобусный маршрут появился в Магнитогорске (Челябинская область). Он начинается с железнодорожного вокзала и «увязан» с расписанием прибытия и отправления электропоездов «Ласточка». Далее он проходит: Вокзальная – Ленина – Гагарина – Лесопарковая – Оренбургская – Советская - 50-летия Магнитки - Карла Маркса - Зеленый лог. И обратно. Таким образом можно будет добраться до двух крупных зон отдыха – Экологического парка и курорта «Притяжение».

Как сообщает пресс-служба Магнитогорского городского Собрания депутатов, для движения по маршруту за счет средств областного бюджета закуплены 13 автобусов среднего класса - белорусские МАЗ. Автобусы низкопольные, оборудованы подъёмниками для маломобильных групп населения.

Автобусы будут работать на линии с шести до 23 часов. Ориентировочный интервал движения 20 минут.

Напомним, из Магнитогорска «Ласточка» отправляется в Челябинск в 6:36 и в 17:23. А обратно поезд прибывает утром в 10:50 и вечером в 22:05. Вместимость электропоезда – около 350 пассажиров.

Председатель МГСД Александр Морозов поинтересовался у начальника управления транспорта, когда ожидается запуск электропоезда на Уфу. Вопрос крайне актуальный с учетом запланированного ремонта магнитогорского аэропорта. Оказалось, что запуск электропоезда Магнитогорск-Уфа планируется на первое июня текущего года. Расписание и количество рейсов в настоящее время прорабатываются.

Напомним, «Ласточка» был пущена по маршруту Челябинск–Магнитогорск в ноябре 2020 года. Путь между двух столиц Челябинской области скоростной комфортабельный поезд преодолевает примерно за четыре часа.