Новый сервис «Интерсвязи» сделает улицы Челябинска чище
Общество
Сегодня, 11:12

Сообщать о не вывезенном своевременно  мусоре жители Челябинска теперь смогут с помощью мобильного приложения компании  «Интерсвязь» - лидера телекоммуникационного рынка Южного Урала.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ»  руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, IT-компания в рамках совместного проекта с областным министерством экологии, региональным оператором «ЦКС» и НТИ «Econet» успешно завершила бета-тестирование сервиса «Вывоз мусора». Релиз уникального для челябинцев бесплатного сервиса планируется в течение недели. Новая функция в приложении «Интерсвязь» позволяет в режиме реального времени сообщать о несанкционированных свалках и переполненных мусорных контейнерах. Вся отправленная информация мгновенно попадает в работу региональному оператору — через единую платформу «Интерсвязь. Умный город». Пользователем приложения и сервиса «Вывоз мусора» может стать каждый житель южноуральского мегаполиса. Для этого не обязательно быть абонентом компании. Система способна справляться с десятью тысячами  одновременно отправленных заявок в минуту.

По словам начальника управления экологического просвещения министерства экологии Виталия Безрукова, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и региональное  министерство экологии поддержали инициативу «Интерсвязи», позволяющую  жителям оперативно направить обращение о переполненном контейнере или о несанкционированной свалке, фотография которой поступает региональному оператору, чтобы он мог оперативно проверить информацию и принять меры. Чтобы сообщить о проблеме, пользователю сервиса достаточно сделать фото и прикрепить его к заявке. Приложение самостоятельно определит адрес снимка и отправит информацию регоператору «ЦКС».

- Сервис «Вывоз мусора» создан в первую очередь для комфорта челябинцев, они могут не только оставлять информацию о проблеме, но и получать от ответственных организаций отчет о её решении, - подчеркнул заместитель генерального директора по проекту «Умный город» компании «Интерсвязь» Олег Зеленин. Помимо Челябинска, сервис в ближайшие недели будет доступен в Магнитогорске, Миассе и Златоусте. При согласии глав муниципалитетов, сервис можно масштабировать и на всю Челябинскую область.

Значительные силы и средства компании «Интерсвязь» направляются на полную цифровизацию всех городов присутствия. Подобные интеллектуальные решения в сфере экологии являются частью «Умного города», над которым специалисты компании работают больше трёх лет. За это время были созданы десятки сервисов, которые упрощают общение между жителями Челябинска и административными, ресурсоснабжающими и другими организациями. 

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