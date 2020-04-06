Нуждающиеся одинокие мамы в Челябинской области получат единовременное пособие

Нуждающиеся одинокие мамы в Челябинской области получат единовременную адресную помощь или продуктовые наборы в качестве меры поддержки в условиях непростой экономической ситуации.

Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на ежедневном брифинге шестого апреля.

«Нуждающиеся одинокие матери Челябинской области получат единовременное пособие в размере пять тысяч рублей», - пояснил глава региона.

В регионе уже налажена работа по поддержке одиноко проживающих пожилых людей. По телефону «горячей линии» минсоца 8-912-806-84-96 южноуральцы старшего поколения оставляют заявки на доставку продуктов и предметов первой необходимости, по оплате жилищно-коммунальных услуг. Как пояснила министр соцотношений Ирина Буторина, работники комплексных центров социального обслуживания бесплатно выполняют поступившие заявки. На сегодня число заявок от пожилых граждан стало снижаться, но число звонков на горячую линию меньше не становится.

Как рассказала первый заместитель губернатор Ирина Гехт, стали поступать звонки от одиноко проживающих мам, которые лишились работы и испытывают нужду в приобретении товаров самой первой необходимости. «Поэтому губернатором принято решение для одиноких мам о выплате единовременного социального пособия в размере пяти тысяч рублей», - пояснила Ирина Гехт.

На поддержку смогут рассчитывать порядка 50 тысяч семей, которые сегодня испытывают те или иные трудности. Средства будут перечислены на счета таких семьей, состоящих на учёте в органах социальной защиты региона. «Безусловно, мы подразумеваем, что эти деньги будут направлены на приобретение продуктов, товаров первой необходимости, уплату тех или иных коммунальных платежей», - отметила Ирина Гехт.

Кроме того, помощь получат и одиноко проживающие инвалиды старше 65 лет, добавил Алексей Текслер. «Совместно с благотворительным фондом продовольствия «Русь» для жителей Челябинской области формируется 40 тысяч таких наборов», - рассказал губернатор. На их формирование фонд получил порядка 20 миллионов рублей.

Подписано также шесть соглашений между фондом «Русь» и различными производителями Челябинской области, которые пожертвуют продукты для оказания благотворительной помощи.

Те семьи, которые не попали ни в одну из категорий, но нуждаются в поддержке, смогут рассчитывать на финансовую помощь из средств регионального благотворительного фонда, созданного на базе НКО «Союз женщин». Перечислить средства в фонд для помощи гражданам, потерявшим доходы из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, смогут все желающие.