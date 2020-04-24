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Нуждающиеся в Челябинской области получат продуктовые наборы

Общество
Вчера, 17:30

Семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации из-за коронавируса, и медперсонал в Челябинской области получат продуктовые наборы от благотворительного фонда Русской медной компании (АО «РМК»).

Как сообщили в управлении информационной политики РМК, в наборах 15 наименований продовольствия: масло, сахар, крупы, мука, макароны, чай, кофе, консервы, сгущенка, выпечка и кондитерские изделия.

За счет средств благотворительного фонда РМК продуктовые наборы получат семьи с особыми детьми и многодетные родители, пожилые люди и ветераны фронта и тыла, люди, потерявшие источник дохода и оказавшиеся без средств к существованию. Кроме того, помощь будет оказана медицинским работникам.

Программа Благотворительного фонда РМК будет работать в девяти муниципальных образованиях Челябинской области - в Карабаше, Кыштыме, Коркино, Томинском, Варне, Карталах, Межозерном, Фершампенуазе, а также Агаповском районе. Продукты будут доставлять каждую неделю. Акция продлится как минимум месяц, за этот период добровольцы раздадут более шести тысяч продуктовых наборов.

Сегодня, 24 апреля, первая партия продовольствия в количестве 1350 коробок уже поступила на склад в Челябинске.

Продуктовые наборы будут доставлять волонтеры из числа сотрудников предприятий РМК и всех желающих жителей регионов. Для безопасной доставки продуктов добровольцам выдадут защитные костюмы и другие средства индивидуальной защиты.

«Забота о ближнем – одна из главных ценностей корпоративной культуры Русской медной компании, - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова. - В связи с распространением коронавируса и вводом ограничительных мер в поддержке нуждается много людей. Компания и наши сотрудники готовы прийти на помощь нуждающимся жителям территорий присутствия РМК».

Информацию о тех, кому необходима поддержка, штаб волонтерского движения РМК получает от администраций муниципалитетов и местных бирж труда. Кроме того, уральцы сами обращаются в Русскую медную компанию и в Благотворительный фонд РМК с просьбами о поддержке через официальные социальные сети компании и фонда.

Аналогичный проект реализуется в Свердловской области. Его оператором выступает Фонд святой Екатерины. Средства на оказание помощи нуждающимся жителям региона и медицинским работникам выделили гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

 

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РМК
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