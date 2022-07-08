А обещали безбарьерную среду: в «Академ Риверсайде» поперек тротуара «врезали» дорожку-препятствие

Жители челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» пожаловались главе города Наталье Котовой на первые результаты благоустройства пешеходной зоны между домами №52 и №61 по улице 40 лет Победы (участок между Университетской набережной и Братьев Кашириных).

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Проблему горожанка по имени Екатерина Жуйкова осветила в сообществе «Пусть Котова знает» в ВКонтакте вечером седьмого июля. По словам возмущенной челябинки, с началом строительства пешеходной зоны, которого местное население очень ждало, качество жизни людей заметно ухудшилось, а виной тому – «врезанная» поперек тротуара новая дорожка, которая, по заявлению Екатерины Жуйковой, больше похожа на горку. Как иронично заметила автор поста, «зимой там отлично будет кататься – прямо под колеса автомобилей».

«Жители «Академа» наконец-то дождались начала строительства пешеходной зоны! Все бы ничего, если бы ее строили согласно обнародованному плану! Обращаюсь к Наталье Петровне и ее помощникам с вопросом: «Не хотите ли посетить стройку???». У нас был отличный широкий тротуар, который шел вдоль «Академа», все там гуляли, с колясками, на велосипедах - в парк ЧелГУ, и что стало! Нам просто поперек тротуара врезали новую дорожку, которая больше похожа на горку. Теперь всем родителям с колясками и велосипедистам приходится выходить на проезжую часть, чтобы попасть на другую сторону данного тротуара. Возмущению нет предела! А была обещана безбарьерная среда...» - такой крик отчаянья появился в группе обращений, адресованных Наталье Котовой.

Представители власти в данной группе на эту жалобу не ответили, зато горожане оставили пару недовольных комментариев: «Надо же капитал использовать и по карманам натырить, поэтому и делают тяп-ляп. На что хватило»; «Впереди зима: сколько травм ног и рук будет на этой эксклюзивной дороге... И не забудем, что наша современная медицина восстановить здоровье «не сможет».