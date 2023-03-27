Образовательная платформа «Курсы.ру» разыгрывает грант 100 000₽ и iMac

Образовательная платформа Курсы.ру запустила масштабный конкурс среди студентов –
«Твой EdTech».
Участники смогут воплотить свои идеи и создать уникальный проект в сфере онлайн-образования. Команда Курсы.ру верит в способности молодых специалистов и разыгрывают большой грант. Заполняй анкету и реализуй свою идею, участие бесплатно.
Условия участия конкурса «Твой EdTech»
Требования к участникам конкурса:
- Возрастная категория – от 18 лет
- Студенты ВУЗов, ССУЗов – любой формы обучения и любой специальности
Участвуйте в конкурсе индивидуально или объединитесь с единомышленниками в команды до 5 человек.
Следующий шаг – выбор актуальной проблемы сферы образования, которую конкурсанты смогут решить посредством своего проекта:
- Повышение кост-эффективности для бизнеса
- Повышение эффективности образования
- Персонализация образования
- Геймификация образования
- Увеличение процента доходимости до конца курса
С проблемой определились, далее выбираем инструменты для реализации проекта:
- Искусственный интеллект
- Нейросети
- AR/VR-технологии
- BigData
- NLP-chat
В результате получаем готовый продукт, который повысит эффективность в сфере онлайн-образования и сможет решить одну из ее проблем.
Даты и этапы проведения
Конкурс включает 4 этапа. На каждом будет проходить отбор участников по трем критериям:
- анализ сильных и слабых сторон проекта
- технологии реализации
- значимость конечного продукта
Расписание:
- С 9 марта по 15 апреля – принимаются заявки на участие в конкурсе
- С 9 марта по 20 апреля – период на разработку конкурсантами заявленного проекта
- С 20 по 24 апреля – оценка Оргкомитетом проекта, отбор 10 лучших идей для прохождения в финал
- 5 мая – онлайн-финал конкурса, презентация участниками продукта, определение победителей жюри
Что даст участие
- Главный приз – 100 000 рублей и iMac M1 Ø24
- Создание собственной команды для совместной работы
- Возможность внести собственный вклад в онлайн-образование
- Повышение hard и soft skills
- Полезные связи и знакомства
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Организаторы
Онлайн-проект «Курсы.ру» – главный и основной организатор всероссийского конкурса «Твой EDTECH». Это крупный агрегатор онлайн-курсов по всем отраслям образовательной структуры. На сайте собраны лучшие курсы различных индустрий – от IT-сферы до дизайна. Здесь каждый найдет свое направление для саморазвития. Реализуйте свой потенциал вместе с «Курсы.ру», а команда агрегатора в этом поможет!
Данные «Курсы.ру»
Наименование: ООО "Курсы.Ру"
ОГРНИП: 1225400032956
Сайт: https://kursy.ru/
Контакты: 88001004963
E-mail: mail@kursy.ru
ТГ-канал: https://t.me/kursy_education