Общественники Магнитогорска предложили варианты решения медицинской проблемы

В городском Собрании депутатов Магнитогорска (Челябинская область) обсудили вопрос нехватки детских врачей-гематологов.

Нерешаемых вопросов нет - это наглядно показал круглый стол, вызванный проблемой, которую обозначил в своем обращении житель города. Речь идет об отсутствии в поликлиниках детских врачей-гематологов.

Поскольку вопрос имеет общегородское значение, Общественная палата организовала круглый стол. Его участниками стали депутаты, врачи, руководители медицинских учреждений, общественники. Ведущий круглого стола, спикер Собрания Александр Морозов зачитал обращение жителя и дал высказаться каждому присутствующему.

Обсуждалось несколько вариантов решения вопроса. Например, организовать выездные приёмы гематологов в Магнитогорске по предварительной записи. Проводить телемедицинские консультации с областными докторами. Тем более, что условия для проведения таких онлайн приёмов есть практически в каждой медицинской организации.

«К счастью, детей с такими заболеваниями немного. И наиболее эффективно их наблюдение и лечение проводить централизованно, там, где поток пациентов больше. Тогда врач более ориентирован, применяет больше методик и результаты лучше», - отметила представитель областного минздрава, руководитель отделения Центра по координации деятельности медорганизаций, врач-гематогог по профессии Марина Мустаева.

Она также заметила, что первичную помощь детям с гематологическими проблемами по существующему порядку могут оказывать и педиатры. Принять, заподозрить заболевание, направить на обследование… И с любыми вопросами оказания помощи, по возникающим вопросам, за советом и консультацией родители могут обратиться к заведующим отделений и к заведующим детских поликлиник.

«По итогам круглого стола и по результатам работы с обращением жителя мы составим резолюцию, где перечислим все прозвучавшие предложения. Они будут направлены в министерство здравоохранения региона для проработки»,- резюмировал председатель Общественной палаты Магнитогорска Владимир Зяблицев.